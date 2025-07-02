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02/07/2025

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

#減稅 #社會主義 #特朗普 #美國政治 #共和黨 #美國黨 #馬姆達尼 #紐約市長選舉 #大美麗法案
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　　美國「獨立日（7月4日）」倒數三天，現時最焦頭爛額之人，非議長約翰遜莫屬－－內有保守派的對抗，外有馬斯克的威脅，無論「大美麗法案」能否如期送上總統的辦公桌，該份共和黨中期路線圖，最終亦禍福難料。除了馬斯克再次誓言「組建新政黨」，社會主義者馬姆達尼（Zohran Mamdani）在紐約異軍突起，亦預示更激進的意識形態風暴醞釀。

 

特朗普冀「獨立日」簽署

 

　　猛益富人、大增赤字的「大美麗法案」距離生效又近一步。隨著副總統萬斯周二（1日）投下決定性一票，其在參議院以51：50驚險過關，修正後的版本將送回眾議院進行最終表決。特朗普已明令共和黨議員全力以赴，以期在「獨立日」這一標誌性紀念日，收穫第二任期最重要的政治遺產。

 

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

特朗普已明令共和黨議員全力以赴，以期在「獨立日」這一標誌性紀念日，收穫第二任期最重要的政治遺產。

 

　　倘若正式簽署生效，將意味特朗普2017年減稅法案的較低稅率（原定今年底到期）永久化，並兌現他競選時提出的增加小費、加班費、汽車貸款利息等新稅收減免的承諾。據耶魯大學測算，此將令全美最富有1%的人收入增加2.1%；但最貧窮20%的人，卻將因醫療補助、食品福利削減，收入反降2.3%。　

 

　　最飽受詬病的是，盡管法案拆「東（福利）」補「西（稅收）」，仍未改到2034財年，令美國國家債務增加逾3.3萬億美元的預測，屆時債務佔GDP的比率將達125%至130%。

 

新政黨遭斥自由主義妄想

 

　　此無疑觸怒了共和黨內部的自由黨團強硬派和溫和派，前者不滿赤字大增，後者不滿福利大削，而只要有超過3名共和黨議員倒戈，「大美麗法案」就將難產。更火上澆油的，素來高舉「削支」大旗的馬斯克揚言，一旦該法案獲得通過，他「第二天」就將成立新政黨，並暗示投票支持法案的共和黨議員，將在2026年中期選舉初選中付出代價。

 

 

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

馬斯克揚言，一旦減稅法案獲得通過，他「第二天」就將成立新政黨。

 

　　對此，白宮副幕僚長米勒回應稱，這不過是「自由主義者的妄想，妄想他們的意識形態擁有龐大的政治支持者群體。」特朗普更指，「不知道，但會考慮」是否驅逐南非出生的馬斯克。

 

　　Polymarket最新賭盤顯示，押注馬斯克7月底、今年底前成立新政黨的概率分別為33%、43%。

 

「可負擔」顛覆資本主義

 

　　如果說馬斯克跟特朗普的齟齬，仍停留在口水仗，那麼自稱民主社會主義者的紐約州眾議員馬姆達尼，在民主黨紐約市長初選中，以黑馬姿態擊敗資深政客、紐約州前州長科莫，或在11月問鼎紐約史上首位南亞裔穆斯林市長，無異於馬斯克新政黨衝擊的預演。

 

　　34歲的馬姆達尼以「可負擔（affordability）」為口號，承諾投資700億美元補貼住房、興建政府經營的廉價雜貨店、提供免費巴士等。他所在的美國民主社會主義者協會（DSA），綱領包括廢除白人至上主義、所有主要工業和基礎設施均為公有等，難怪遭特朗普稱為「共產主義者」。

 

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

34歲的馬姆達尼以「可負擔（affordability）」為口號，在民主黨紐約市長初選中爆冷獲勝。(AP)

 

　　年輕人、工薪階層、極左翼的支持，令2018年才正式成為美國公民的馬姆達尼，成為挑戰中間派、中右派主流政治、以及紐約這個「資本主義」象徵式燈塔的顛覆者。而將特朗普兩度送上白宮寶座的低收入勞工選民，最新遭「大美麗法案」的社會保障削減「背刺」，未來或走向更激進的左傾進步意識形態。當政治分歧擴大，美國風險溢價亦難獨善其身，長期限美債拍賣需求持續疲軟，恐正是市場發出的最清晰警號。

撰文:金子安

 

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