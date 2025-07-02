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02/07/2025

MAKE MONEY | 穩定幣點穩定法？一文解釋穩定幣的三個迷思！

#理財
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　　你又講穩定幣，佢又講穩定幣，究竟大家知唔知咩係穩定幣？穩定幣點解叫穩定幣？又點穩定法？今次MAKE MONEY 就同大家深入淺出咁，帶大家認識下咩叫「穩定幣」，當中有三個迷思你必須要知道！

 

 

 

穩定幣點解叫穩定幣？

 

 

 

　　穩定幣成日之初都係美國發生，個目的並唔係俾人買雲吞面，而係「暫存購買力」。因為比特幣、以太幣乃至大部分山寨幣，價格比較浮動，你今晚訓個較以為賺緊10%，點知起身一訓醒就跌20%，所以市場就需要一樣產品俾你「暫時離場」，穩定幣就應運而生。

 

　　美國穩定幣主要有USDTUSDC，大家背後都有美元或者美元相關資產支持，你今日係BTC賺左10%，立即換成USDT，由於美國穩定幣同美元掛鈎，升跌都係跟美元，你訓較都會訓得安心啲啦！

 

 

 

迷思一：用穩定幣唔使手續費？

 

 

 

　　見好多文章都有講，用SWIFT轉錢，一來一回手續費幾百美金，用穩定幣就唔使手續費啦！咁穩定幣係咪真洗唔使手續費呢？

 

 

 

　　正確去講，穩定幣確實唔使手續費，因為穩定幣都係加密貨幣一種，佢背後無中央系統操作、無人手幫你過數，自然唔會有手續費；不過！穩定幣嘅交易，同比特幣、以太幣一樣，都需要有「礦工」幫你操作，而每一單交易，付費者都需要向礦工支付「燃料費」（GAS FEE），但以目前燃料費計算，每單交易大約係0.5美元左右，依然好低！

 

 

 

迷思二：用家同用家可以直接交易！

 

 

 

　　要使用穩定幣，就要首先明白咩係「區塊鏈」，就算公司發行USDT或者USDC，都可以係唔同區塊鏈上操作，常見區塊鏈有以太鏈、幣安鏈，甚至SOLADA都有自己區塊鏈。

 

 

 

　　所以穩定幣要係用家同用家之間交易，首先要知道對方想要係咩區塊鏈交易，如果你手上係幣安鏈穩定幣，對方想要以太鏈穩定幣，你就要去找換店（網上的SWAP）換返合適幣種。即係話，用家同用家之間可以互相交易，但要搞清楚大家係咪同一個區塊鏈運作就得！

 

 

 

迷思三：第日可以拎穩定幣去SHOPPING

 

 

 

　　目前大部分企業佈局係，都想發行自己公司旗下嘅加密貨幣，但背後可能係用穩定幣去支撐或者係使用穩定幣去兌換。

 

 

 

　　自己公司發行加密貨幣好處，就係可以吸納現金流，對於全球性企業來講，更加節省公司資金運輸成本；對於客仔而言，用佢公司旗下加密貨幣購物，可能有折扣優惠，或者係優先購買權，大家都可以WinWin

 

 

 

 

 

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