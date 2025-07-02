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02/07/2025

特朗普的大而美：贏了戰役輸掉戰爭？

#股市 #陶冬天下 #大而美法案 #特朗普 #財金大勢
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國參議院以最小的票差，通過了修改版的預算調和法案，即特朗普所稱的《大而美法案(One Big Beautiful Bill Act)》，法案轉向眾議院重新審議。經過參議院修訂的法案，令眾議院迅速通過的難度加大了，但是筆者預計在白宮、財政部和眾議院議長貼身兜售和交易下，法案最終可以在眾議院通過，並在7月4日美國國慶日前後被總統特朗普簽署成為法律。

 

　　此法案將特朗普第一任的減稅政策永久化，增加了他競選期間的一些減稅承諾。白宮還趁著共和黨在國會兩院的優勢，夾帶了不少特朗普其他治國理念，例如邊境保護、軍工產業鏈重建，以及撤銷拜登時期的替代能源補貼等。

 

　　如果《大而美法案》如筆者所料正式成為法律，這將是特朗普第二次入主白宮後第一場重大勝利。特朗普重掌帥印後立即四面出擊，在移民管制、政府效率、關稅政策、大學監管和減稅政策上四面出擊，還有撮合俄烏和襲擊伊朗核設施，但是大多數政策均陷入「一而再，三而竭」的窘境。如果《大而美法案》成為政策現實，這將把特朗普的稅制改革永久化，對美國經濟帶來長期和結構性的影響。

 

有示威者在國會外反對《大而美法案》 (AP)

 

　　《大而美法案》，是特朗普第二任重中之重的政策之一，它成為法律的確是一項重大勝利，被特朗普吹噓為「Big Win」也毫不為過。這是一場來之不易的戰役級別的勝利，是最終可以成為他政治遺產級別的。

 

　　然而，不惜代價強推《大而美法案》的政治代價是甚麼？其實這個法案遠沒有得到所有人的支持。哪怕在共和黨議員內，也有許多不同的聲音，要麼對財政赤字失控不滿，要麼對大砍醫療福利不滿，法案只是在白宮和多數黨領袖的威脅利誘下勉強過關。

 

　　國會預算委員預測，法案會令美國在未來10年新增3.3萬億美元赤字，債務GDP比例超過130%，進入紅色警告區間，私人機構所預測的情景更差。最富裕的1%人群在減稅上所得到的好處，遠大過中產群體。法案在選民中也不甚受歡迎，因為法案明顯置4000萬低收入人群的醫保和食品補貼於不顧，何況環保等可持續發展議題。

 

　　根據Morning Consult的一項調查，50%選民反對《大而美法案》，只有36%選民對法案持正面態度。最大的反對原因是「劫貧濟富」。中下層選民財富不足，但在選票上卻有很大優勢。在這次投票中贊成法案的，可能在明年中期選舉中遭到選民的清算。儘管共和黨橫掃了參眾兩院，他們在投票上卻只有輕微優勢，失去幾張搖擺州的議員席位，共和、民主兩黨在國會票數上便可能出現逆轉。

 

　　特朗普，會不會贏了戰役輸掉戰爭？明年11月見分曉。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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