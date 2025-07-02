香港嘉里酒店榴槤下午茶自助餐｜榴槤鹹甜美點$408起，晚餐贈榴槤拼盤

又有酒店榴槤 buffet好介紹！如果你仲未試過榴槤主題自助餐，今個7月香港嘉里酒店大灣咖啡廳新推主題自助晚餐與週末下午茶自助餐，廚師團隊嚴選直送新鮮榴槤果肉巧製一系列下午茶供應鹹甜點，每位成人享用自助晚餐更可獲贈榴槤嚐味拼盤乙份，細味D197 貓山皇、D24蘇丹王、D175 紅蝦等榴槤果肉，現場設期間限定榴槤主題佈置以及打卡道具。

週末限定「榴槤飄香」下午茶自助餐

榴槤下午茶buffet的好處係大家可以專心一致食榴槤！香港嘉里酒店大灣咖啡廳於7月5日至8月31日逢週末供應主題下午茶自助餐，廚師團隊嚴選直送新鮮榴槤果肉巧製一系列甜點，包括泰式榴槤椰奶芋圓、榴槤意式冰淇淋、榴槤提拉米蘇、法式牛奶朱古力榴槤布甸等全新力作。廣受歡迎的榴槤糯米糍、榴槤葡撻、榴槤冬甩及榴槤巴斯克芝士蛋糕等經典甜點亦強勢回歸！

榴槤甜點

榴槤薄餅

榴槤甜點之外，是次榴槤主題自助餐特別供應一系列榴槤鹹點，重點推薦榴槤芝士蛋餅、榴槤咖央包、班蘭饅頭佐榴槤醬、榴槤薄餅、酥炸榴槤球等，別有一番滋味！每位成人享用下午茶可獲贈精選榴槤果肉兩件，獨享齒頰留香。精選榴槤款式因應貨源每日更替，精選品種包括濃烈回甘的D197貓山皇、醇厚不膩的D24蘇丹王及清甜柔潤的D175紅蝦。

每位成人享用下午茶可獲贈精選榴槤果肉兩件

大灣咖啡廳亦於7月4日至8月31日推出「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐晚市自助餐，首度將榴槤融入多國料理，泰式榴槤青芒蟹肉沙律你試過未？鮮甜蟹肉交織清爽青芒與濃郁榴槤，清新開胃，令人食慾大開。另外，榴槤咖喱海鮮煲驚喜十足，醇厚咖喱注入榴槤果香，燴煮大蝦、青口等時令海鮮，辛香與甘甜交融出驚豔層次。慢烤豬肋條焦香多汁，蘸上特調榴槤燒烤醬，鹹甜交織，榴槤fans 不可錯過！

榴槤咖喱海鮮煲

泰式榴槤青芒蟹肉沙律

晚市自助餐榴槤甜點同樣精彩，包括金黃酥脆的榴槤炸鮮奶、榴槤酥餅、榴槤西米布甸、榴槤泡芙、榴槤焦糖燉蛋、榴槤法式布甸、椰汁糯米飯配榴槤醬等。每位成人享用自助晚餐可獲贈榴槤嚐味拼盤乙份，於星期一至四可享三款是日精選榴槤果肉；於星期五至日則可細味四款榴槤果肉。榴槤嚐味拼盤的款式將根據貨源情況每日調整。

精選品種包括：

• D197 貓山皇 – 口味濃郁、帶回甘果香

• D24蘇丹王 – 甜而不膩，呈奶油狀

• D101 紅肉 – 味道清甜，綿密軟糯

• D13 金包 – 果肉細膩，濃郁甜香沁人心脾

• D175 紅蝦 – 肉質綿密，香濃馥郁，味道香濃回甘

• D163 葫蘆 – 果肉厚實、偏苦帶朱古力香

每位成人享用自助晚餐可獲贈榴槤嚐味拼盤乙份

「榴槤飄香」下午茶自助餐

日期︰2025年7月5日至8月31日（只限星期六至日）

時間︰下午3時15分至5時

價目︰每位$ 408（另收加一服務費）

「盛夏榴槤狂熱」自助晚餐

日期︰2025年7月4日至8月31日

時間︰下午6時至晚上9時30分

價目︰每位星期一至四$738、每位星期五至日及公眾假期$838（另收加一服務費）

地點︰紅磡香港嘉里酒店大灣咖啡廳

訂座及查詢：（852）2252 5246 | bigbaycafe.khhk@thekerryhotels.com