Anson Lo 盧瀚霆7 月7日生日應援活動：免費搭天星小輪及三天尖沙咀派糯米糍

Anson Lo盧瀚霆「教主」今年將迎來30歲生日，今年一班神徒應援活動集中於尖沙咀一帶，7月7日當日全港市民可免費乘搭天星小輪，由尖沙咀往返中環路線，而尖沙咀天星碼頭、中環碼頭、船內等地方都會有主題佈置打卡位。另外，星光大道應援限定店將於7月5日至7月7日登場，每日下午特設時段免費派發本地人氣品牌「民豐粉麵行」精製的糯米糍，數量有限！

7 月7日免費乘船日

今年的7月7日是慶祝教主Anson Lo生日的大日子！AnsonLohonting International Fan Club 盧瀚霆國際後援會連續第四年邀請大家免費乘搭天星小輪，留意路線只限尖沙咀往返中環。另外，7月2日至7月7日期間尖沙咀天星碼頭、中環碼頭、船內等地方都會有教主打卡位，各位神徒記得把握機會打卡。

日期：2025年7月7日

路線：只限尖沙咀往返中環

即日至7月13日尖沙咀天星碼頭五支旗桿對出的超巨型戶外座地LED廣告屏，亦全天候播放教主多段精彩的影片，包括他從去年至今的舞台精華和活動片段、個人作品MV、舞台合輯以及教主生日的片段及其拍攝花絮。

Together We Glow!教主2025生日應援——超巨型戶外座地LED廣告屏

日期：6 月30日至7 月13日

時間：8AM-11PM 全天候播放

地點：尖沙咀天星碼頭五支旗桿

尖沙咀免費派發人氣糯米糍

生日應援由尖沙咀碼頭延伸至星光大道，7月5日至7月7日一連三日教主生日主題應援店，每天下午特設2小時，限量免費派發本地人氣品牌「民豐麵粉行」精製的豆沙味糯米糍，屆時將有民豐麵粉行師傅現場即製糯米糍，每天大約有500個糯米糍免費向市民及遊客派發，寓意「團團圓圓、甜在心頭」，包裝盒將會貼上生日紀念貼紙，糯米糍插上特製旗仔。

圖片來源︰民豐粉麵行fb

免費派發糯米糍日期及時間︰7 月5日3PM - 5PM、7 月6日2PM - 4PM、7 月7日5PM - 7PM

地點︰尖沙咀星光大道21號銷售亭（近星巴克）

又一城生日主題打卡展

6月27日至7月11日一連15天於又一城LG2特設《Anson Lo & Sontos - Together We Glow Popup Store》，全店以象徵教主及神徒的粉紅色為主題，現場有不少打卡位置及大型展板，而教主生日主題期間限定周邊產品亦會於Popup Store發售，所有收入扣除成本後，將以Anson Lo 盧瀚霆」之名全數撥捐7間本地受惠機構，包括「大樹下」、「阿棍屋」、「連寵拯救隊」、「香港救兔之家」、「點滴是生命」、「香港兒童慈善基金會」及「香港防癌會」（排名不分先後）。

《Anson Lo & Sontos - Together We Glow Popup Store》

日期：2025年6月27日至7月11日

時間：中午12時至晚上9時

地點：又一城 LG2

地點︰九龍塘又一城

7 月 5 日西九文化區舉行《Anson Lo Charity Pet Walk》已報名人士需持有效號碼布方可進入賽道範圍、大會指定的攤位遊戲區、拍攝區及活動區域。