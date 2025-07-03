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03/07/2025

海洋公園夏水禮 LINE FRIENDS x Panda Friends大熊貓生日慶典 優惠85折 AEON信用卡專屬優惠

#夏水禮 #香港好去處 #水上樂園 #海洋公園 #熊貓 #大熊貓 #LINE FRIENDS #Hot Deals #熊貓生日 #著數優惠 #玩樂旅遊
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Text: Cuppy Sung Photo: 海洋公園

　　8月將至，大熊貓「樂樂」和「盈盈」及龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」即將迎來生日！今次海洋公園特意邀請同樣是8月壽星的LINE FRIENDS BROWN同埋佢嘅LINE FRIENDS朋友仔一齊慶生！不如趁呢個暑假，幫熊貓們慶生之餘，來海洋公園玩轉埋個夏水禮！

 

大人小朋友玩轉夏水禮

 

　　夏日炎炎就梗係要玩水啦！海洋公園海濱樂園與LINE FRIENDS合作，為各位準備不少夏日必備玩水遊戲，讓你能在巨大而又可愛的公仔造型身旁感受嬉水樂趣！譬如在「LINE FRIENDS x Panda Friends 玩水世界」中，一起與家人朋友走進噴泉陣、穿過水簾，和親友感受清涼快感！又或者在「LINE FRIENDS x Panda Friends 水戰地帶」中和隊友來一場水槍亂戰。再與「水戰特攻隊」來一波水槍交鋒，一槍槍擊退夏日炎熱天氣！

 

 

大熊貓LINE FRIENDS BROWN齊慶生 打造至「熊」生日派對

 

　　為迎接大熊貓一家生日，LINE FRIENDS亦一同到海洋公園與大熊貓們一起慶生。海洋公園更為各位訪客準備了不同打卡熱點，一同感受熱鬧氣氛。Panda Friends角色以華麗的生日造型亮相，大家可以在園內不同的角落與它們打卡。當然不少得還有「大熊貓生日倒數日曆」，一起慶祝這個值得記念的美好日子。

 

 

　　海洋公園亦為各位準備了其他不同驚喜，一起為熊貓慶生。今夏限定的「孖住行生日遊」，熊貓家姐「加加」和細佬「得得」的巨型充氣公仔將會在園內不同角落出現，與各位訪客互動。巡遊隊伍亦會向大家展示Panda Friends 蛋糕陣，讓大熊貓的慶生喜悅滿載全場。

 

 

　　當然少不了大熊貓們的周邊商品，為慶祝大熊貓生日，海洋公園推出逾百款的獨家熊貓商品，以及LINE FRIENDS x Panda Friends的聯乘精品，十分值得入手珍藏。

 

 

雙園套票 享海洋公園、水上樂園雙重樂趣

 

　　新推出的「歡樂無限雙園套票」可以讓各位一票共享海洋公園和水上樂園的雙重樂趣，訪客可憑套票在七日內進入海洋公園及水上樂園各一次，盡情玩樂，感受清涼仲夏。

 

門票類別

價錢

歡樂無限雙園套票成人

HK$708原價：HK$886）

歡樂無限雙園套票小童

HK$417原價：HK$521）

歡樂無限雙園套票學生

HK$616原價：HK$770）

銷售期：即日起至2025831

門票有效期(首次入園)：即日起至2025831

 

　　AEON信用卡客戶由2025年7月5日至11月2日，可享獨家優惠85折。門票有效期至2025年12月31日。

 

門票類別

AEON 信用卡客戶獨家 85 折優惠

海洋公園標準入場門票成人

HK$423（原價：HK$498）

海洋公園標準入場門票小童

HK$212原價：HK$249）

 

海洋公園官網：https://www.oceanpark.com.hk/tc 

海洋公園Facebook：https://www.facebook.com/hkoceanpark/ 

海洋公園Instagram：https://www.instagram.com/hkoceanpark/ 

 

 

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