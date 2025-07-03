  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/07/2025

天氣酷熱36度＋熱帶氣旋或發警告：周末起一連七日驟雨雷暴持續

#打工仔 #天文台 #酷熱 #熱帶氣旋 #天氣預報 #pantry 熱話 #雷暴 #驟雨
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港天文台

　　好熱呀！依幾日天氣超級炎熱，明天（7月4日）市區高達34度，不過周末（7月5日及6日）天氣會變得不穩定，因為呂宋以北的低壓區已進入本港800公里範圍，並會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋，周五至周六或發出熱帶氣旋警告信號。下星期一連五日天氣預報將大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，市氣溫度達31度！

 

　　天文台表示酷熱天氣皆因受華南高空反氣旋影響，本港部分地區氣溫上升至33度左右。此外，位於呂宋以北的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。下週初至中期驟雨逐漸增多。7月4日（五）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱。海有湧浪，上水及天水圍更高達36度，新界地區如屯門、大埔、馬鞍山及葵涌等亦高達35度，大家外出要做足防曬及補充水份。

 

7 月4日（五）自動分區天氣預報

 

周五至六或發出熱帶氣旋警告信號

 

　　不過，大家要留意周六及日將天氣不穩定，現時位於呂宋以北的低壓區已進入本港800公里範圍，並會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋。按照現時預測，該低壓區會在南海東北部一帶徘徊及有所增強。天文台會視乎該低壓區的發展情況及對本港的影響，評估是否需要在明日稍後（7月4日）至星期六（7月5日）發出熱帶氣旋警告信號。該低壓區隨後的路徑存在變數，預料較大機會轉往偏北方向，大致移向台灣至廣東東部沿岸一帶。未來兩三日本港會有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

 

7 月5日（六）自動分區天氣預報

 

　　7月5日（六）及7月6日（日）預料大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。稍後局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。市區氣溫介乎28 至33度，新界地區更再高一兩度。

 

 

　　下星期一至五返工或返學，大家都要有心理準備大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。7 月8日（三）全港大部分地區的降雨概率達6成，大家記得帶備雨具，迎接下雨天，天氣方面將稍為降溫，市區最高達31度。

 

7 月8日（二）全港降雨機概率達6成，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

 

7 月9日（三）全港降雨機概率達6成，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #天文台 #酷熱 #熱帶氣旋 #天氣預報 #pantry 熱話 #雷暴 #驟雨
更多職場文章

版主留言

職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，1個月最高達16...

03/07/2025 15:47

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普宣布與越南達成貿協，轉口貨徵稅40%劍指中...

03/07/2025 09:32

關稅戰

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk