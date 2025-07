迪士尼主題山頂纜車 期間限定登場！山頂凌霄閣多個打卡位 維港做背景 跟米奇與好友齊齊「比心」！

各位Disney fans,想打卡的話,有一個新的選擇,這次不再是商場的室內裝置,而是山頂纜車及凌霄閣的大型主題活動!由即日起至今年年底,將會展開全港首個迪士尼「Mickey Keep It Real」主題活動,由山腳的纜車總站,到纜車車廂山頂纜車總站、凌霄閣,處處都可以見到米奇及好友,最獨特是於全港最高的觀景台「摩天台428」的打卡位,既有維港靚景做背景,又有迪士尼的朋友陪你做「比心手勢」,fans絕對不能錯過這個活動!

迪士尼「Mickey Keep It Real」主題活動將於今個暑假首度登陸香港,共有10個打卡位,遍佈纜車站及凌霄閣,另有期間限定店及Snapio「米奇與好友主題自拍館」,喜歡迪士尼的朋友應該可以玩足大半日!先介紹山腳的山頂纜車中環總站,於入口處就可以見到唐老鴨,fans可以跟Donald齊齊selfie!入閘後,遊客會經過一條光影隧道,跟米奇與好友齊齊走過太平山頂的黃昏及夜晚!今次活動亮點之一,當然是「Mickey Keep It Real」主題纜車,米奇與好友們會在車廂不同的地方陪你上山頂!

唐老鴨《POV 自拍時刻》@山頂纜車中環總站入口

坐山頂纜車之前,當然要在入口打個卡,Donald已經舉起相機、擺出最俏皮可愛的姿勢等大家「埋位」!(攝影:Katty)

米奇與好友的《太平山光影之旅》@山頂纜車中環總站內

入閘後,會經過一條光影隧道,沉浸式光影設計將米奇與好友穿梭太平山頂的歡樂身影投射四周,配合動態燈效與音樂,打造360°的視聽享受。

《太平山光影之旅》除了有黃昏的景色,更有優美的夜景,留意還有煙花在頭頂綻放!(攝影:Katty)

登上纜車前,在扶手電梯旁都可以見到鋼牙與大鼻、米奇與米妮、唐老鴨等一眾好友的身影。(攝影:Katty)

「Mickey Keep It Real」主題纜車

迪士尼朋友會在纜車不同的地方出現,陪大家從不同的角度欣賞香港及維港的景色。(攝影:Katty)

到達山頂纜車的終點站──凌霄閣,就會見到更多的打卡裝置,最震撼的當然是戶外的8米長充氣米奇《Chill級巨星》,場內則有6米高米奇手掌充氣裝置《I ❤ HK》。但最值得打卡的地方,是凌霄閣天台的觀景台「摩天台428」,有多個立體的裝置,可以跟迪士尼朋友齊齊做「比心手勢」,更有無敵的維港景色做背景,非常有代表性!(留意,「摩天台428」需付入場費。)

米奇《I ❤ HK》@凌霄閣一樓

乘坐纜車到山頂後,踏入凌霄閣抬頭即見到超萌的6米高米奇「巨」手在半空中向你揮手打招呼!(攝影:Katty)

米奇與好友《Peak Runway》@凌霄閣P2樓中庭

米奇與米妮和一眾好友,以街頭潮人造型亮相,留意交通燈和路牌都以米奇圖案呈現,非常可愛。

米奇《Chill級巨星》@凌霄閣西邊正門

8米長的充氣米奇正悠閒地側躺著享受美景,不過這個裝置有點難打卡,要找個好的角度不太易!

米奇《愛心觀景台》@摩天台428

「摩天台428」是全港最高的觀景台,在這裏拍攝維港景色絕對是無敵!今次更有2.5米高的米奇手掌「愛心框架」,打卡呃like無難度!

米奇與米妮的《天際之旅》@摩天台428

特別設計的情侶拍攝位置,最適合跟男/女朋友來打卡,各自伸出手與米奇、米妮「比心心」!(攝影:Katty)

唐老鴨與黛絲的《浪漫角落》@摩天台428

(左起)署理旅遊事務助理專員熊佩玲女士、華特迪士尼(香港)有限公司消費品部總監譚智揚先生,以及山頂綜合項目總經理周卓賢先生都有出席活動的開幕禮。

鋼牙與大鼻的《#BetterTogether玩樂時光》@摩天台428

怕醜不想「比心心」的話,可以跟鋼牙與大鼻在長凳合照。(攝影:Katty)

除了這些打卡位,凌霄閣內還有Snapio「米奇與好友主題自拍館」,設有全港獨家的山頂纜車「米奇與好友」主題相框。想買紀念品的話,可以去「Mickey Keep It Real」期間限定店,太平山頂限定、全港首次發售的「米奇與好友」商品更將於7月內陸續推出,不要錯過!

Snapio「米奇與好友主題自拍館」@山頂凌霄閣1樓

喜歡影「人生四格」的朋友,別錯過全港獨家的山頂纜車「米奇與好友」主題相框,每張$60。

「Mickey Keep It Real」期間限定店@凌霄閣地下G04號舖

太平山頂限定、全港首次發售的「米奇與好友」商品。(攝影:Katty)

「Mickey Keep It Real」

活動日期:即日起至12月31日

山頂纜車網址:www.thepeak.com.hk/zh-hant