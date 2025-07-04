周四（3日）港股早盤高開低走，並在低位窄幅震盪。午後指數小幅回暖，繼續保持震盪走勢。

恒生指數收市跌0.6%，報24069點；恒生科技指數跌0.7%，報5233點；國企指數跌0.9%，報8648點；紅籌指數漲0.1%，報4097點。

「金融界」報道，周四科技股普遍下跌，阿里巴巴(09988)跌2.9%，騰訊控股(00700)跌0.1%，京東集團(09618)跌2.1%，小米集團(01810)跌3.4%，網易(09999)漲0.3%，美團(03690)跌2.5%，快手(01024)跌0.7%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.1%。創新藥概念大漲，華昊中天醫藥(02563)漲超55%；證券及經紀板塊多股上漲，國泰君安(01788)漲超11%；蘋果概念股普漲，高偉電子(01415)漲超4%；新消費類股走低，奈雪的茶(02150)跌超10%，蜜雪集團(02097)跌超3%；鋼鐵板塊回調，重慶鋼鐵(01053)股份跌超23%；新股撥康視雲(02592)首日破發，跌超38%。

企業消息方面：

阿里巴巴：公告稱在截至6月30日的季度內，共回購5600萬股普通股，總價值8.05億美元。截至2025年6月30日止，阿里巴巴在董事會授權的股份回購計劃下仍餘193億美元回購額度，有效期至2027年3月。

找鋼集團(06676)：與Lykos訂立合資協議及一套相關公司章程，以共同設立有色金屬行業的產業互聯網平台，出資約4500萬元人民幣。

宏華集團(00196)：與一名中東客戶簽署合計金額超1億美元的鑽機銷售協議。

立訊精密(深:002475)：籌劃境外發行股份並在香港聯交所上市。

今海醫療科技(02225)：與戴維醫療(深:300314)訂立合作框架協議，旨在打造在國際市場上具有競爭力的高端醫療器械解決方案。

光證：港股性價比仍高

光大證券認為，短期在流動性較難繼續放鬆的背景下，結合A股財報披露擾動、中美關係仍有不確定性等事件，對風險偏好可能有所壓制，港股市場可能呈現震盪走勢。長期來看，港股整體盈利能力相對較強，同時互聯網、新消費、創新藥等資產相對稀缺，結合當前估值仍偏低，長期配置性價比仍較高。

中信證券表示，在港股上市制度改革持續深化的背景下，預計優質企業赴港上市將進一步提升港股市場的資產質量及流動性水平；南向資金或將持續流入港股市場。考慮外國市場不確定性尚存，預計三季度港股市場或呈震盪向上的趨勢，隨著國內穩增長政策的加碼，四季度港股市場或迎來業績上修的契機。

匯添富基金表示，下半年港股走勢或呈現「震盪上行+結構分化」格局。核心驅動因素包括宏觀政策將聚焦高質量發展、科技創新與內需提振，疊加穩增長政策加碼，有望推動港股基本面修復；全年南向資金淨流入或突破萬億元規模，持續改善港股流動性。同時，海外區域性資金對港股關注度上升，若基本面持續改善，外資配置比例有望從當前的低位逐步回升。







（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）