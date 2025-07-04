職場生存英語教學：如何優雅地Say No？ 適當說「不」是顯示自己軟實力的關鍵

為甚麼「禮貌拒絕」是職場必備技能？在職場上，無論是與客戶周旋、和同事合作，還是向上司匯報，我們每天都面臨需要「Say No」的場合。但直接拒絕可能損害關係，過度讓步又會讓自己疲於奔命。如何用專業得體的英語婉轉表達拒絕，成為職場人士的關鍵軟實力。

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本周，筆者將針對以下3種常見商務場景，提供實用的拒絕句式：

1. 婉拒客戶不合理要求

2. 推遲同事請求

3. 向上司表達異議

每個situation都附有「直接版」與「禮貌版」對比，助你在保持禮貌的同時，堅守職場界限。

1、 婉拒客戶不合理要求

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1. 當客戶要求額外免費服務時

直接版：

"No, that's not included. You have to pay extra."

「不行，這服務不包括在內，你要另外付費。」

禮貌版：

"While we truly value your business, this particular service falls outside the scope of our standard package. However, we'd be happy to discuss a customized solution for you."

「我們非常重視與貴公司的合作，但此項服務不在標準方案範圍內。不過，我們很樂意為你定制專屬方案。」

2. 當客戶要求緊急完成不可能任務時

直接版：

"That's impossible. We can't do it."

「不可能，我們做不到。」

禮貌版：

"Given the current timeline, we won't be able to deliver the full quality you expect. May I suggest an alternative approach that meets your core needs?"

「基於目前時限，我們恐怕無法提供符合你期待的完整品質，或許可以採用另一種方案來滿足核心需求？」

2、推遲同事請求

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1. 當手上有更重要／緊急的工作時

直接版：

"I'm busy. Ask someone else."

「我很忙，你找別人吧。」

禮貌版：

"I'd love to help, but I'm currently tied up with a deadline-driven project. Could we revisit this next Thursday?"

「我也很想幫忙，但目前我正忙於一個緊急項目，不然我們下周四再討論？」

2. 當被要求接手非職責範圍工作時

直接版：

"That's not my job."

「這不是我的工作。」

禮貌版：

"This seems more aligned with [Department]'s expertise. Let me connect you with [Name] who can better assist."

「這項工作似乎更符合[某部門]的專業範疇，讓我為你聯繫[姓名]，他／她能提供更合適的協助。」

3、向上司表達異議

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1. 對提案有不同見解時

直接版：

"That won't work."

「這是行不通的。」

禮貌版：

"I see where you're coming from. From another perspective, might [alternative suggestion] achieve similar results with lower risks?"

「我理解你的出發點，但從另一個角度來看，[替代方案]是否能用更低風險達成類似效果？」

2. 當被要求加班處理非緊急事務時

直接版：

"I'm not working overtime for this."

「我不會為這個加班。」

禮貌版：

"To ensure the quality of this deliverable, would it be possible to adjust the timeline? I want to avoid compromising the standards we pride ourselves on."

「為保證成果質量，不然我們調整時間表？我希望避免影響我們一向重視的工作標準。」

記住，禮貌拒絕不是消極反應，而是主動管理期望的專業表現。透過本文提供的「直接 vs 禮貌」對比句式，希望大家可以清晰認識不同表達方式的影響力差異，將生硬的「Say No」轉化為建設性對話，在商務溝通中展現專業修養。加油！