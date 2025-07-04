《魷魚遊戲》ｘ 本地潮牌KYUBI 朗豪坊設期間限定Popup Store！4米高英熙、哲秀成打卡熱點

Netflix神劇《魷魚遊戲》第三季已經上了架，大家看了沒有？不少人都覺得比第二季好睇！本地原創潮流品牌KYUBI年頭的時候曾經推出一系列的《KYUBI X SQUID GAME》限定產品，更開設Popup Store，成為不少《魷魚遊戲》及KYUBI粉絲的打卡熱點。配合第三季的推出，KYUBI再次聯乘《魷魚遊戲》推出全新的商品，亦於旺角朗豪坊開設Popup Store，規模比上次更盛大！最矚目當然是4米高的英熙與哲秀，另外還有KYUBI主理人阿KYU再度以負責人Front Man姿態亮相，定必成為今個暑假最人氣的打卡熱點！

沿扶手電梯上到通天廣場，就可以見到4米高的英熙、哲秀，非常震撼。（攝影：Katty）

Mirror的fans一定知道KYUBI就是Anson Kong創立的品牌，場內以Front Man姿態亮相的阿KYU，根本就是AK的卡通版！（攝影：Katty）

場內有多個打卡位，包括劇中常出現的桃紅色蝴蝶結禮物盒棺材。（攝影：Katty）

蝴蝶結上發現AK的親筆簽名！（攝影：Katty）

場內的打卡位，充滿劇中場景的元素。（攝影：Katty）

Popup Store內有大量KYUBI聯乘《魷魚遊戲》第三季的限定產品出售。（攝影：Katty）

有買過KYUBI的朋友，應該都知道KYUBI的產品設計非常獨特兼出名高質，這次聯乘《魷魚遊戲》第三季的限定商品當然都不例外！13款新登場的產品當中，有5款都是限量發售，包括30公分高的KYUBI x Front Man搪膠公仔、禮物盒斜孭袋、劇內玩家的綠色外套等，買滿指定金額，更可以獲得不同的KYUBI精品，無論是《魷魚遊戲》、KYUBI的粉絲，或是生粉（AK的粉絲），都應該去掃貨！

KYUBI x Front Man搪膠公仔 $1,380（限量456件）

30公分高的阿KYU公仔，造型非常可愛，面具及手上的酒杯都是活動的。（攝影：Katty）

KYUBI Player Tracksuit & Pin Set $1,180（限量600件）

模仿劇內玩家的綠色外套設計，質料較厚身，更附送6個非常可愛的pin，值得珍藏。（攝影：Katty）

KYUBI My Finder Coin With Case & Strap $498（限量400件）

一套兩件，共有Front Man及Soldier兩款設計，又靚又實用。（攝影：Katty）

KYUBI Front Man & Young-Hee搪膠公仔 $456

6公分高，一套兩個，上轉買了桃紅色軍人打扮的阿KYU，今次無理由唔買，儲齊一套！（攝影：Katty）

KYUBI Dare To Play Tee $520

KYUBI Front Man Tee $520

KYUBI Jump Rope Polo Shirt $520

KYUBI The Present Crossbody Bag $650（限量456件）

KYUBI The Symbols Slippers $480

KYUBI Front Man Socks $390

連Sock Accessories一對，是Front Man造型的阿KYU，面具是魔術貼。（攝影：Katty）

KYUBI Player 456 Cap $480

KYUBI Front Man Purse $320

面具附有橡筋，可以放在前或後面。（攝影：Katty）

KYUBI The Players Scarf & Ring Set $720（限量456件）

購物滿$2,000或以上，可獲贈特別版紋身貼紙兩款，隨機款式4選2。（攝影：Katty）

購物滿$3,000或以上，可獲贈特別版手巾，一套三款。（攝影：Katty）

《KYUBI X SQUID GAME》Popup Store

日期：2025年7月5日至7月28日

時間：10:30am-10pm

地址：旺角朗豪坊4樓通天廣場

IG：https://www.instagram.com/_kyubi_official/