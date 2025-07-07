  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

07/07/2025

向蔡瀾致敬

#理財 #財識兼收 #蔡瀾 #四大才子
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　蔡瀾先生於2025年6月25日在香港養和醫院安詳離世，享年83歲。遵從其遺願，葬禮不設任何儀式，遺體已火化。這個身後事的處理，完全切合蔡先生生前的豁達性格。一代才子的離去，特意以這文章表達敬意。

 

　　蔡先生被公認為香港四大才子之一，雖然他曾指自己不夠資格當才子，不要把他加進去，亦表示「才子二字，與其無緣」。每個時代都總有才子，這個時代亦然，不少都走到網絡上，每天於YouTube發表意見。只不過，這個時代的才子們偏向互罵，相較當年四大才子的識英雄重英雄，相形見絀，蔡先生與已先後離世的金庸、倪匡、黃霑，非常老友及互相敬重。

 

　　香港經過2019年之後相當分裂，現實亦起了不少變化，包括黃藍、《國安法》、移民潮、藝人北上搵食再回流等。這段時期，作為名人，即使面面俱圓地說些中立說話，亦會被一群人標籤打臉，只有少數極具江湖地位的人依然可以暢所欲言，蔡先生就是其中一位，早已達至神壇級數。

 

 蔡瀾活出精彩的人生，為我們帶來很多啟發。(AP)

 

　　據報蔡先生有超過10億身家，這不足為奇，因他很早期已經做多門生意，亦創作超過200本著作及擁有全球版權，被動收入源源不絕。足以證明蔡先生絕不是一位窮才子、窮書生，亦不是窮困藝術家，即作品在死後才被人認同。上一個年代的幾位才子亦然，單靠文書工作能令身家過億，真才子也，今時今日還有幾人？

 

　　蔡先生晚年時期，長居高級海景酒店服務式公寓，費用每月達數十萬元。另外又聘請八人團隊，對他進行24小時無微不至的照顧，平時有秘書、助手，早上有護理姑娘，以及兩位印尼傭人，晚上多兩位護理師，再加上司機，光是團隊每月的伙食費至少50萬元。家產帶不進棺材，蔡先生本身並無子女，太太早兩年去世，留著巨額財產來幹嗎？近期寫過不少退場智慧相關文章（見連結），蔡先生如此瀟灑地散財有道，值得參考。

 

　　久不久會看看蔡先生的文章，更會看他的講座，聽他說理。他給我的感覺是超然的，享受人生達另一個層次。例如有人問他如何處理壓力問題，他回應「不去想就沒有壓力」，如此道行頗高。又有人問他如何分辨紅酒好不好味道，他回應「你喝下去覺得好味道就是好味道」，真的假不了。印象最深刻是他提到一次飛機遇上氣流，搖晃與急墜得很利害，全機人都怕得要命，但蔡先生還氣定神閒地飲酒，身旁一位外籍人士問他：「You died before?」蔡先生回應：「No, I lived before.」，正是，我活得精彩，死亡有甚麼可怕？

 

　　蔡先生不是甚麼政要人物，不是甚麼富可敵國的財閥，又不是甚麼諾貝爾獎得主，但總結來看，他活出了這樣的一生，風流才子，身心富足，精彩人生，夫復何求。作為普通人的大家，如何活好自己一生，蔡先生的一生能帶給我們啟發。


　　蔡瀾先生，一路好走。

 

相關連結：

2025.05.13【文章】退場的智慧

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財 #財識兼收 #蔡瀾 #四大才子
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新...

09/07/2025 09:57

關稅戰

特朗普的關稅戰談判意在脫中

08/07/2025 15:20

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk