炎炎夏日，正是蓮花盛開的季節。蓮花不單單可觀賞，還能衍生出各式美食。我從小就熱愛各式蓮子、蓮藕食物。台灣兩大蓮田——「北觀音，南白河」，台南市的白河區太遠，就近到離台北車程不到一小時的桃園市觀音鄉的蓮花季吃吃玩玩，是季節限定的有趣活動。

盛夏蓮塘美景

除了吃蓮花相關特色食物，其實還有一樣好奇已久的心願，就是體驗坐上大王蓮。台北市雙溪公園曾經推出過免費活動，但公家機關比較謹慎，竟然限重60公斤，成年男性很容易超標。當時的台北市長柯文哲貪玩上去坐，還被民眾抨擊虛報體重，明明超標，還利用特權硬上大王蓮。

不過打聽到觀音區這邊的大王蓮，坐一次雖然收費新台幣50元（約港幣13.5元），但是允許承重高達100公斤，簡直不坐可惜。當然，大男人上去，自己覺得有趣就好，拍照起來其實頗為尷尬，現場也幾乎都是願意變化姿勢的女士上去擺拍。大王蓮上面有放置一塊透明塑膠板，以便承重，近70公斤的我，站立坐臥都很踏實，旁邊也有工作人員扶持，安全性絕對沒問題。一整池的大王蓮，周圍都是樹林，清爽的綠色看了就消暑。

大王蓮成了擺拍最佳配角

蓮花每年7月至8月期間盛開，來到觀音鄉會場，映入眼簾就是一大片一大片的蓮田，清爽翠綠的蓮葉，和一望無際的粉色以及白色的蓮花，或含苞或綻放，視覺上頓時清涼許多。而經過農家解說，才知道蓮花的品種頗多，當地種有大賀蓮、睡蓮、牡丹蓮、泰國蓮等品種，姿態各有千秋。

為了創造商機，最好賺的其實是賣吃的。一包裝成所謂的「風味餐」，價格立馬翻幾倍，但難得去旅遊，大家都會願意多花些錢嚐鮮。蓮子可鹹可甜，百變百搭；蓮藕可以煲湯，也能塞入糯米做成美味的江南美食江米藕，衍生出的藕粉也是我的最愛；還有蓮蓬茶，更不用說荷葉可包飯。既能觀賞又能入菜，蓮花果真是好物。

應景風味餐，吃個新鮮。

桃園當局在花季結合周邊眾多休閒農場和觀光蓮園，設有許多裝置藝術，讓愛拍照上網分享的遊客有拍不完的網美照，還設計各種像是剝蓮子的農事體驗，當然還有在地蓮花相關農特產品、自製手作荷葉飯、風味餐，以及蓮香囊和荷扇製作等等。到了周末，還有演唱會、西瓜南瓜促銷、舞蹈表演，主打豐富的親子活動，方便民眾趁著暑假去溜小孩放電。

蓮子當剉冰配料口感綿密

酸甜的洛神花醬配臭豆腐，旁邊是老闆娘自己醃的佛手瓜泡菜。

熱鬧歸熱鬧，不想人擠人又塞車的，可以和我一樣選擇平日造訪，清涼寫意地隨性賞花，度過悠閒時光。

這次到觀音鄉賞蓮收穫豐碩，有得看有得吃也有得買。據說在新北市的金山清水濕地，同樣季節可以觀賞到近百片多重瓣牡丹蓮花海，特色農產包括蓮花茶和蓮花凍，有機會也想去體驗一番。