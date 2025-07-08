網上新聞話有人似乎丟失了2萬枚比特幣，今時值21.8億美元。何人是大頭蝦？失主要如何才可拿回此「失蹤」了的比特幣？閣下如有藏比特幣，要留意下咯！

兩個沉睡14年從未動過的「遠古比特幣錢包」7月4日同時被喚醒，合計轉出2萬枚比特幣，究竟是早期巨鯨回歸？還是冷錢包遭入侵？又或是轉手易主？市場眾說紛紜。

鏈上數據顯示，兩個沉睡14年從未動過的「遠古比特幣錢包」，同時被喚醒，合計轉出2萬枚比特幣，價值高達21.8億美元，震驚加密貨幣社群。

根據Blockchain.com資料，這2萬枚比特幣最早可回溯至2011年4月3日，當時地址「1HqXB…gDwcK」將總計23377.83枚比特幣，分別轉移至3個錢包，其中「12tLs…xj2me」、「1KbrS…AWJYm」各收到1萬枚比特幣，剩餘的3377.83枚比特幣則轉往第三個錢包。

令人匪夷所思的是，這2萬枚比特幣過去14年未曾被動用過，期間還經歷過好幾輪牛市，就連比特幣在今年5月創下111814美元的歷史高點時也都處於休眠狀態，直到稍早才被轉走，且兩筆交易間隔時間甚至不超過半小時；至於另一筆3377.83枚的比特幣，則早於2011年就已被提領或轉移。

據了解，這兩個「新錢包」目前僅有一筆入帳紀錄。換言之，2萬枚比特幣尚未被進一步轉移，錢包主人的身份、背後是否為同一人操控，目前仍無從得知。究竟是早期巨鯨回歸？還是冷錢包遭入侵？又或是轉手易主？市場眾說紛紜，短期內恐難釐清。

自2011年以來，比特幣價格從當年每枚約0.39美元，飆升至如今突破10萬美元，這筆2萬枚比特幣的資產也從當初的7800美元暴漲至超過21.8億美元，14年升值逾27.9萬倍，堪稱「比特幣長眠富豪」的經典傳奇。

被非失主認領反受質疑

市場分析指出，近期比特幣走勢穩中透強，若有利多催化劑推波助瀾，有望一舉衝破歷史高點。不過，由於「老幣甦醒」歷來易被視為潛在賣壓來源，後續是否會被拋售，仍值得關注。

理論上，比特幣如失去主人，那些比特幣應永被封存，任何人都是可望而不可即。但如此批比特幣是可以被非失主認領了，則比特幣的所謂私隱性、保密性休矣！大額財富在前，會不會有蠱惑招/人出現？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）