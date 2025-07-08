  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

08/07/2025

執到寶

#股市 #政政經經 #加密貨幣 #財金大勢 #比特幣 #比特幣錢包
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　網上新聞話有人似乎丟失了2萬枚比特幣，今時值21.8億美元。何人是大頭蝦？失主要如何才可拿回此「失蹤」了的比特幣？閣下如有藏比特幣，要留意下咯！

 

　　兩個沉睡14年從未動過的「遠古比特幣錢包」7月4日同時被喚醒，合計轉出2萬枚比特幣，究竟是早期巨鯨回歸？還是冷錢包遭入侵？又或是轉手易主？市場眾說紛紜。

 

　　鏈上數據顯示，兩個沉睡14年從未動過的「遠古比特幣錢包」，同時被喚醒，合計轉出2萬枚比特幣，價值高達21.8億美元，震驚加密貨幣社群。

 

　　根據Blockchain.com資料，這2萬枚比特幣最早可回溯至2011年4月3日，當時地址「1HqXB…gDwcK」將總計23377.83枚比特幣，分別轉移至3個錢包，其中「12tLs…xj2me」、「1KbrS…AWJYm」各收到1萬枚比特幣，剩餘的3377.83枚比特幣則轉往第三個錢包。

 

　　令人匪夷所思的是，這2萬枚比特幣過去14年未曾被動用過，期間還經歷過好幾輪牛市，就連比特幣在今年5月創下111814美元的歷史高點時也都處於休眠狀態，直到稍早才被轉走，且兩筆交易間隔時間甚至不超過半小時；至於另一筆3377.83枚的比特幣，則早於2011年就已被提領或轉移。

 

　　據了解，這兩個「新錢包」目前僅有一筆入帳紀錄。換言之，2萬枚比特幣尚未被進一步轉移，錢包主人的身份、背後是否為同一人操控，目前仍無從得知。究竟是早期巨鯨回歸？還是冷錢包遭入侵？又或是轉手易主？市場眾說紛紜，短期內恐難釐清。

 

　　自2011年以來，比特幣價格從當年每枚約0.39美元，飆升至如今突破10萬美元，這筆2萬枚比特幣的資產也從當初的7800美元暴漲至超過21.8億美元，14年升值逾27.9萬倍，堪稱「比特幣長眠富豪」的經典傳奇。

 

被非失主認領反受質疑

 

　　市場分析指出，近期比特幣走勢穩中透強，若有利多催化劑推波助瀾，有望一舉衝破歷史高點。不過，由於「老幣甦醒」歷來易被視為潛在賣壓來源，後續是否會被拋售，仍值得關注。

 

　　理論上，比特幣如失去主人，那些比特幣應永被封存，任何人都是可望而不可即。但如此批比特幣是可以被非失主認領了，則比特幣的所謂私隱性、保密性休矣！大額財富在前，會不會有蠱惑招/人出現？

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #加密貨幣 #財金大勢 #比特幣 #比特幣錢包
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新...

09/07/2025 09:57

關稅戰

特朗普的關稅戰談判意在脫中

08/07/2025 15:20

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk