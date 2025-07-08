廉政公署展覽廳：免費參觀＋模擬錄影會面室、列隊認人室、珍藏展品、沉浸式打卡體驗詳情

好多人都知道去廉政公署大樓「一九七四」咖啡廳飲咖啡，免費入場參觀的ICAC最新展覽廳去過未？廉政公署展覽廳——香港反貪故事設超大屏幕，帶你走進時光隧道感受香港50年反貪歷程，場內有模擬錄影會面室及列隊認人室及多個打卡點，參觀唔會悶，仲可以重溫當年轟動的貪污案調查。

廉政公署展覽廳——香港反貪故事向公眾展示香港的反貪歷程及廉署的反貪工作及策略，展覽於今年全面升級，透過加入創新科技元素，以一系列數字化及電子互動設施，並配合豐富及多元化的展品，增加大眾對香港反貪故事的認識。

（Photo:Eunice Chow）

留意，廉政公署展覽廳——香港反貪故事開放時間為星期一至五下午2時至5時、星期六上午10時至下午1時、下午2時至5時，大家可於大樓地下按工作人員指示排隊入場，而每位參觀者可獲透明小咭打卡用。展覽廳位於二樓，地方闊落空間感十足，近窗位置更可飽覽對岸的維港靚景，此時記得拿出之前獲派發的透明小咭打卡，打卡效果非常好！

記得拿出之前獲派發的透明小咭打卡。（Photo:Eunice Chow）

展覽廳場內亦有多個打卡熱點，包括ICAC咖啡杯、雷霆執法等位置，展覽以包括執法、預防、教育及國際合作共四大主題畫分，全面認識ICAC的工作。

（Photo:Eunice Chow）

現場展出不同年代反貪海報，壞蘋果主題海報令人印象深刻。（Photo:Eunice Chow）

打卡位︰廉政公署標誌 （Photo:Eunice Chow）

打卡位︰雷厲執法（Photo:Eunice Chow）

打卡位︰廉政公署咖啡杯（Photo:Eunice Chow）

（Photo:Eunice Chow）

大家有冇睇過一系列《廉政行動》影視作品？位於反貪光影展區輯錄不同年代，人氣演員拍攝改編的香港貪污案件的片段，同時展出珍藏VCD、VHS錄影帶及菲林等，你對哪一《廉政行動》影視作品最有深刻印象？

超經典！當年任達華、梁家仁、曾江、吳鎮宇有份合作演出，飾演廉政公署調查員。（Photo:Eunice Chow）

現場更展出《廉政行動》珍藏VCD、VHS錄影帶影視作品及菲林等。（Photo:Eunice Chow）

另一個互動及趣味性強的展區是模擬錄影會面室及列隊認人室，大家可走入模擬錄影會面室坐於三角枱打卡，扮演平時劇集中常見的會面室情況。至於模擬列隊認人室，你可以按編號站於認人位置排開，或者於玻璃另一面扮認出罪犯。

模擬錄影會面室（Photo:Eunice Chow）

模擬列隊認人室（Photo:Eunice Chow）

場內展出多個珍藏展品，讓你重溫過去重大的污貪案件，不得不提70年代「葛柏案」，當年來自各階層的市民紛紛上街抗議，「反貪污、捉葛柏」的口號此起彼落。為平息民憤，當時的港督麥理浩爵士委任高級副按察司百里渠爵士成立調查委員會，徹查葛柏逃脫原因及檢討當時的反貪污工作。

一九七四年二月成立了獨立於警務處及其他政府部門的廉政公署，致力打擊貪污，並即時接手調查葛柏案，全力緝捕這位曾紅極一時的總警司歸案。（Photo:Eunice Chow）

1980年代轟動一時涉逾30億的佳寧詐騙案，更是電影《金手指》原型80年代故事，大家有睇過電影應該記憶猶新。除此之外，更有展品簡介1999年至2002年期間被揭發的居屋短樁醜聞「圓洲角短樁案」，你可透過互動裝置知道更多案件的來龍去脈。

（Photo:Eunice Chow）

（Photo:Eunice Chow）

打卡位︰沉浸式時光隧道（Photo:Eunice Chow）

打卡位︰1974+ 智能咖啡機（Photo:Katty）

廉政公署展覽廳

地址：北角渣華道303號 廉政公署大樓2樓

開放時間：星期一至五：下午2時至5時、星期六上午10時至下午1時、下午2時至5時

無需預約，星期日及公眾假期休館

詳情：https://www.icac.org.hk/icac/exhibitionhall/tc/index.html

「一九七四」咖啡廳

地址：北角渣華道303號廉政公署大樓地下

開放時間及其他詳情：https://www.icac.org.hk/the1974/tc/index.html