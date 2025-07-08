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08/07/2025

關稅戰 | FOCUS | 關稅大戲二度延期，新稅率藏對華「毒餌」

#特朗普 #稅率 #股市 #東盟 #柬埔寨 #貿易協議 #對等關稅 #轉運稅 #貿易戰
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　　TACO（特朗普總是退縮）、TACO……「解放日（4月2日）」祭出的對等關稅，一周後宣布暫緩至7月9日，最新二度延遲至8月1日。侵侵周一（7日）向日、韓、泰等14國發出最後通牒式加稅信函，惟看看白宮團隊吹噓的「90天達成90項/75項貿易協議」無功而返，第三回合TACO勢遲早再至。

 

侵侵反口覆舌，新稅率惹疑惑

 

　　6月底放言「7月9日（暫緩期）屆滿後不打算延長」的侵侵，周一簽署行政命令，將所有國家的對等關稅生效日推遲至8月1日。同樣的反口覆舌，還體現在上周宣布暫停向烏克蘭運送飛彈等武器，周一又改稱「必須運送更多武器」。

 

關稅戰 | FOCUS | 關稅大戲二度延期，新稅率藏對華「毒餌」

「解放日（4月2日）」祭出的對等關稅，一周後宣布暫緩至7月9日，最新二度延遲至8月1日。

 

　　市場儘管對此見怪不怪，但美股、美債、日圓/韓元仍如按下「賣出」按鈕，隔夜道指一度挫近700點，十年期美債殖利率一度直逼4.4%。更令市場困惑的是，4月似以試算表計算出來的所謂「對等關稅」稅率，今次再似隨機上下浮動數個百分點，例如日本、馬來西亞稅率從24%略增至25%，韓國、泰國、印尼等維持不變。

 

「胡蘿蔔+大棒」拉攏東盟國

 

　　最值留意的是，最新稅率較4月大幅削減的全數為東盟國家，其中柬埔寨由49%降至36%，老撾由48%降至40%，緬甸由44%降至40%；惟削減之後，稅率仍遠高於日、韓的25%水平。此舉頗有「胡蘿蔔+大棒」拉攏更多東盟成員國，劍指中國之意。

 

關稅戰 | FOCUS | 關稅大戲二度延期，新稅率藏對華「毒餌」

最新稅率較4月大幅削減的全數為東盟國家，其中柬埔寨由49%降至36%。

 

　　過去90天暫緩期內，真正與美國達成貿易協議的僅越南一家（英國僅涉部分商品，中國則為協議框架），最終稅率從4月的46%最終敲定為20%，惟就附加40%的「轉運稅」。簡而言之，華府的如意算盤是，先高稅率開天起價，再以減稅為餌誘逼更多東盟國家跟美達成貿易協議，擴大「轉運稅」範圍，從而關閉中國再出口的替代渠道。

 

極限施壓效應減，各國拖字訣

 

　　東盟諸國乃至位列美國十大貿易夥伴之列的日、韓，會否因最新信函輕易就範？聯想白宮貿易顧問納瓦羅誇口「90天暫緩期達成90項交易」，特朗普聲稱「有75國希望在7月9日前達成貿易協議」，屢傳只剩臨門一脚的美印、美歐貿易協議……全數可望而不可及，顯示極限施壓的邊際效應正逐漸遞減，取而代之的是各國的拖字訣。

 

關稅戰 | FOCUS | 關稅大戲二度延期，新稅率藏對華「毒餌」

白宮貿易顧問納瓦羅誇口「90天暫緩期達成90項交易」，惟遙遙無期。

 

　　未來3個星期的談判效率會否比過去90天更高？從此角度看，「對等關稅」的第三度推遲，恐已開始倒計時。

撰文:金子安

 

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