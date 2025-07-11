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11/07/2025

新香冰廳餅店超越半世紀，第三代東主繼續傳遞人情味

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    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

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    尋‧情‧味

    隔周五刊出

　　新人事不一定有新作風，逾半世紀前創立的新香冰廳餅店，現交由第三代老闆、80後的Mandy打理，但由伙記、茶水、麵包種類到餐牌，新香的運作仍是原汁原味，一磚一瓦變化不大，從旁見證市區更新重建，繼續成為茶客聯誼場所。

 

 

　　新香冰廳餅店鄰近石籬邨和安蔭邨，1960年代在石籬街市擺賣麵包，後來於1972年搬到石蔭路現址，由第一代東主詹氏打理至2014年退休，交至第二代東主鍾氏接手，豈料數年後鍾氏移民賣盤，於2019年交到現任東主手上。據老伙記蓮姐所述，冰廳地下的啞光地磚、牆身的七色紙皮石，以及枱櫈都由開業沿用至今，只有在2007年換過假天花 。

 

 

　　由開業至今，新香的人手數量大致不變，三個樓面、兩個水吧、一個火位、一個賣包，只有長工兼職之別。第一代「開七收七」，現在則「開六收六」，同樣不設晚市。然而少一輪食客不等於較少準備工夫，炒茶沏茶烘焙麵包調教湯底等，一概需在開店前準備妥當，工時至少長達12小時，這種辛勞只有行內人能夠領悟。

 

 

　　新香既是冰廳，也是餅店。舖頭門外有兩座大型麵包櫃，陳列逾30款新鮮麵包，以及各款中西榚點，當中更有自制白麵包，而訪問當天更有「即日限定」的忌廉筒、檸檬酥、牛油蛋糕等期間限定榚點，部分是餅房師傅興之所致而製，最後那款則是他為家人所製而多造。偶有的驚喜卻是小店的滋味。

 

 

　　新香人手有限，仍延續第一代的傳統，按時推售自家製應節食品，以前有賣的都盡量保留，所以店舖易手後亦不易察覺。現任東主有逐步增加新產品，冰廳四周貼上橙紅色大紙，大字寫上「撈麵套餐」、「新香下午茶餐」和「新香單點食品」，但主軸還是尊重街坊吃了二、三十年的老習慣。

 

 

　　三任老闆各有不同，唯獨人情味是多年不變。第一代老闆不做晚市，但通常會全家落餐廳與員工一起晚飯，形同大家庭一樣，偶然還會將餐枱變成麻將桌，順手「打幾圈」、小斟一杯才回家，夾雜情義與鄰里之情，有員工願意奉獻廿多年時光，做到退休。對老伙記來說，最高興還是已經移居的街坊，千里迢迢回到新香，吃一口舊日的回憶，說句「蓮姐、輝哥還在！」，就是教人溫暖的記掛。

 

　　新舊交替難以避免，保育是承先啟後的過程，去延續建築的歷史意義。然而「意義」是屬於誰的意義？是餐廳給予老伙記和老闆的意義，還是餐廳對茶客和社區的意義？食物水準對餐廳營運固然重要，但能夠聚集人氣，就要親切的環境。食客有時不是肚餓想起新香，只想找個地方驅除寂寥，才順道飲啖茶食個包。

 

創於：1972年

經營：冰廳餅店

地址：葵涌石蔭路58號

 

 

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