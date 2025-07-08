日本熱浪侵襲京都及東京達36度、北海道及福岡突破37度！台東焚風來襲，台北周六日體感高達42度！

外遊日本及台灣注意！日本全國近日持續受高溫天氣影響，京都府連續10天迎來36℃的高溫，東京都中心地區亦連續第二天迎來36℃的高溫，全日本至少600人因疑似中暑被緊急送往醫院！另外，台灣亦是港人遊玩熱點，台東今日（7月8日）現焚風氣溫高達36度，而台灣交通部中央氣象署預報台北於周六及日酷熱達35度，體感最高至42度！

圖片來源︰テレ朝NEWS

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テレ朝NEWS報導指，預計未來幾天最高氣溫將超過35℃，其中東京已連續第二天出現酷暑並迎來36℃的高溫，京都、久留米、福岡已連續第十天出現酷暑，日本全國至少600人因疑似中暑被緊急送往醫院。據知，7月7日京都市最高氣溫達37.9℃。從北海道到九州北部，日本已向28個都道府縣發布了中暑警報，如北海道帶廣市的氣溫預計將達37℃！

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大家準備遊日的話，耍做足防暑措施及補充水分，適量攝入鹽分，及避免長時間戶外活動。

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圖片來源︰日本氣象廳

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台東現焚風氣溫高達 36度

台灣的天氣亦值得關注！台灣氣象署7月8日下午發布高溫資訊，指受颱風環流沉降及西南風沉降影響，臺東縣已有焚風發生，臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，黃色燈號，代表氣溫達36°C以上，而橙色燈號，代表氣溫達38°C以上或氣溫達36°C以上且持續3日以上！

圖片來源︰台灣交通部中央氣象署

當局呼籲減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

台北周末體感最高42度

而港人常去的台北天氣亦相當悶熱，今日高達34度，體感38度。如打算今個周末前往台北更要留意，7 月12日最高氣溫達34度，體感最高飆至42度而且紫外線指數達8 級，7 月13日最高達35度，體感亦可達40 度，非常酷熱間中有驟雨，大家要小心中暑！

圖片來源︰台灣交通部中央氣象署

圖片來源︰台灣交通部中央氣象署