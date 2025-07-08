太古城「Live the Game！」第二階段籃球互動遊戲，限定NBA聯名球星商品

太古城中心「Live the Game！」活動進入第二階段！將籃球體驗全面升級，由即日起至8月3日，場內將打造十大主題體驗專區，各類互動遊戲及打卡位供球迷們大展球技以及打卡。除此之外，場內亦設NBA ATELIER期間限定店，讓狂熱球迷將NBA球星Kyle Kuzma的聯乘商品通通帶回家！

追加全新互動遊戲 必到打卡體驗位

「Live the Game！」已進入第二階段，為香港NBA球迷們增加了更獨一無二的互動體驗。活動加推了不少互動遊戲，讓訪客和親友在鬧市之中也能親身感受籃球員球場上的熱血氛圍。例如互動遊戲「NBA技術挑戰競技場」，四大控球挑戰將考驗你在籃球上的綜合能力，讓你成為全方位全能選手！

其他互動遊戲例如「極速籃球機挑戰賽」、「NBA彈跳極限挑戰」以及「巨型LED運球挑戰」都充滿挑戰，對球技十分自信的你歡迎一試！

除了以上互動挑戰，場內更設置了不同打卡位，例如「天賦探測站：臂展挑戰」以及「NBA巨星掌印牆」，讓球迷近距離接觸NBA選手的優勝之處，感受籃球巨星的天賦。打卡位更設置了「NBA中國賽精彩回顧」，讓各位球迷重溫球員的精彩場面。

NBA ATELIER期間限定店推聯乘商品 消費換限量禮品

NBA ATELIER期間限定店亦同步推出了香港限定版服裝商品，包括NBA球星Kyle Kuzma聯乘商品。趁此活動，太古城中心的其他商戶亦搜羅不同籃球主題商品，包括潮流服飾、運動服裝及用品、兒童玩具等，啱晒熱愛籃球的你！

太古城中心的LIVE+會員於即日起更可於太古城中心及太古城指定商戶以電子貨幣消費滿HK$1,200，即可參加「夏日消費賞」，換領限量版Cityplaza X NBA籃球鎖匙扣及APITA HK$50電子禮券。

「Live the Game！」活動詳情：

日期：即日至8月3日

時間：

周一至五：中午12時至晚上9時

周六及日：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心二樓中庭及中橋