  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

09/07/2025

沙田新城市廣場《反斗奇兵》30周年︰巨型彈珠機、7米三眼仔打卡位及期間限定店

#沙田 #打卡 #香港好去處 #期間限定店 #商場 #本地遊 #反斗奇兵 #新城市廣場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 新城市廣場

　　今年迪士尼與彼思的《反斗奇兵》迎來30周年！沙田新城市廣場即日至9月3日特別呈獻「反斗萌友@New Town Plaza」，場內超多打卡位，焦點是巨型反斗玩具彈珠機及7米高巨型吹氣三眼仔，影相超繽紛。各位Pixar粉絲必要瘋狂打卡及購買一系列首度發售獨家限定《反斗奇兵》系列新品！

 

 

3大主題裝置

 

　　唔經唔覺原來《反斗奇兵》30周年，可以話睇住安仔長大成人！各位fans來到商場1期中庭，見到高7米在半空中懸掛的三眼仔連同巨爪，已經超興奮！當然，打卡靚位不及中庭的「反斗玩具彈珠機」，以《反斗奇兵》不同場景拼湊出來，最底的彈道及擊球器以胡迪的鞋子作設計，還有星型徽章及胡迪背後的發聲拉環等標誌性圖案穿插於彈珠機上。

 

巴斯光年背後有5.5米高太空基地，基地入面是仿太空無重力房間

 

近3米高的索克天王屹立於火箭彈波台旁

  

 

　　第二站旅程設於1期UB Play Park的「PICK ME火箭發射站」，與可愛的三眼仔和大爪來個 PICK ME 合照，另外商場3期1樓的「反斗玩具公路」，多位玩具老友記包括勞蘇、翠絲、火腿、三眼仔、紅心和獨角獸Buttercup正擺出各種型格甫士與你打卡。

 

PICK ME火箭發射站」@ 1期Play Park

 

反斗玩具公路」@ 3期1樓

 

The Point會員憑500積分及出示即日HK$200單一電子消費單據，即可體驗一次「反斗玩具公路照相館」。

 

期間限定店及主題攤位遊戲 

 

　　Fans怎可以錯過場內的 「反斗萌友@New Town Plaza」期間限定店，popup store發售超過200多款商品，其中近20款更是首度發售的獨家限定《反斗奇兵》系列新品，同場亦首次設立額外付費主題攤位遊戲，完成簡單任務，即可獲得30 周年限定紀念品。

 

會場限定反斗奇兵盲盒HK$80/盒

 

30 Years of Fun反斗奇兵長形滑鼠墊HK$68/件

 

三眼仔黑白印花 Tee HK$180/件

 

主題攤位遊戲禮品︰30周年期間限定店 Tote Bag，需參加玩轉彈珠台$69/次

 

主題攤位遊戲禮品︰30周年期間限定店手機繩，需參加反斗萌友彩蛋任務$59/次

 

「反斗萌友@ New Town Plaza」主題裝置

日期：2025年7月8日至9月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場 1期3樓中庭、1期UB Play Park及3期1樓

「反斗萌友@ New Town Plaza」期間限定店

日期：2025年7月8日至8月4日

時間：上午11時至晚上9時

地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼（近Pizza Express）

查詢︰2608 9329

 

【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#沙田 #打卡 #香港好去處 #期間限定店 #商場 #本地遊 #反斗奇兵 #新城市廣場
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新...

09/07/2025 09:57

關稅戰

特朗普的關稅戰談判意在脫中

08/07/2025 15:20

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk