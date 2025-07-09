沙田新城市廣場《反斗奇兵》30周年︰巨型彈珠機、7米三眼仔打卡位及期間限定店

今年迪士尼與彼思的《反斗奇兵》迎來30周年！沙田新城市廣場即日至9月3日特別呈獻「反斗萌友@New Town Plaza」，場內超多打卡位，焦點是巨型反斗玩具彈珠機及7米高巨型吹氣三眼仔，影相超繽紛。各位Pixar粉絲必要瘋狂打卡及購買一系列首度發售獨家限定《反斗奇兵》系列新品！

3大主題裝置

唔經唔覺原來《反斗奇兵》30周年，可以話睇住安仔長大成人！各位fans來到商場1期中庭，見到高7米在半空中懸掛的三眼仔連同巨爪，已經超興奮！當然，打卡靚位不及中庭的「反斗玩具彈珠機」，以《反斗奇兵》不同場景拼湊出來，最底的彈道及擊球器以胡迪的鞋子作設計，還有星型徽章及胡迪背後的發聲拉環等標誌性圖案穿插於彈珠機上。

巴斯光年背後有5.5米高太空基地，基地入面是仿太空無重力房間

近3米高的索克天王屹立於火箭彈波台旁

第二站旅程設於1期UB Play Park的「PICK ME火箭發射站」，與可愛的三眼仔和大爪來個 PICK ME 合照，另外商場3期1樓的「反斗玩具公路」，多位玩具老友記包括勞蘇、翠絲、火腿、三眼仔、紅心和獨角獸Buttercup正擺出各種型格甫士與你打卡。

PICK ME火箭發射站」@ 1期Play Park

反斗玩具公路」@ 3期1樓

The Point會員憑500積分及出示即日HK$200單一電子消費單據，即可體驗一次「反斗玩具公路照相館」。

期間限定店及主題攤位遊戲

Fans怎可以錯過場內的 「反斗萌友@New Town Plaza」期間限定店，popup store發售超過200多款商品，其中近20款更是首度發售的獨家限定《反斗奇兵》系列新品，同場亦首次設立額外付費主題攤位遊戲，完成簡單任務，即可獲得30 周年限定紀念品。

會場限定反斗奇兵盲盒HK$80/盒

30 Years of Fun反斗奇兵長形滑鼠墊HK$68/件

三眼仔黑白印花 Tee HK$180/件

主題攤位遊戲禮品︰30周年期間限定店 Tote Bag，需參加玩轉彈珠台$69/次

主題攤位遊戲禮品︰30周年期間限定店手機繩，需參加反斗萌友彩蛋任務$59/次

「反斗萌友@ New Town Plaza」主題裝置

日期：2025年7月8日至9月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場 1期3樓中庭、1期UB Play Park及3期1樓

「反斗萌友@ New Town Plaza」期間限定店

日期：2025年7月8日至8月4日

時間：上午11時至晚上9時

地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼（近Pizza Express）

查詢︰2608 9329