DSE放榜日全日制學生優惠：牛気日式放題8折、媽咪雞蛋仔免費升級、糖糛糖水半價

7月16日就係DSE放榜日大日子！一眾同學仔同家長可能好緊張，有食肆、小食店及糖水店今屆考生打氣，凡憑全日制學生可於當日享牛気日式放題8折、媽咪雞蛋仔免費升級及糖糛糖水半價優惠。如果身邊親朋好友或子女係今屆DSE放榜生，無論成績結果如何，都可以同佢哋打打氣無限支持！

日式火鍋放題8 折

日式火鍋放題「牛気」推出放榜日限定優惠為考生打氣，7月16日凡持有全日制學生証惠顧主放題即享8折優惠，以一頓豐富放題慰勞自己一直以來的努力吧！留意，享用優惠前需讚好牛気Facebook及Instagram並於指定帖文留言。

唔係DSE放榜生都唔緊要，7月份牛気推出多個送禮優惠，人人都有著數，包括：

• 雨傘放送日，遇正落雨天，每兩位惠顧LV4或以上級別套餐，即可免費獲贈「牛気達摩廚師雨傘」一把

• 凡2位同行惠顧主餐牌Lv5或以上放題套餐，即可獲贈牛気電風扇一把

• 如食客現場即時下載「嚐．高美集團」應用程式並成功註冊成為TGG會員，惠顧任何90／120分鐘放題套餐，可免費獲贈限定「迷你牛気電風扇」一把；

• 於任何一間牛気分店堂食消費，同時讚好或追蹤「牛気」的Facebook專頁或Instagram帳號，可以免費獲贈限量版「牛気日式手摇扇」一把。

牛気分店地址資料

https://www.tastegourmet.co/zh_HK/booking/6/Nabe-Urawa

媽咪雞蛋仔免費升級

人氣街頭美食「 媽咪雞蛋仔」7月16日限定放榜優惠，全日制學生當日惠顧時出示學生證，可免費將原味雞蛋仔升級至媽咪朱古力雞蛋仔。

每粒雞蛋仔內餡都有朱古力粒粒，味道夠香濃，口感外脆內軟。

媽咪雞蛋仔分店地址資料

https://mammypancake.com/location/

糖糛全日制學生享用糖水半價

港式甜品新銳「糖糛」7月16日放榜日推出全日考生優惠，全日制學生出示學生証即可以半價享用糖水，每人限購一碗。品牌由前米芝蓮甜品主理人開設，選用的水果全部每日新鮮由農場直送，「冰、糊、燉、撈」四大主題，重新演繹港式風味！

糖糛

地址：香港九龍大角嘴海泓道1號奧海城三期G 28鋪

電話：2336 3233

營業時間：星期一至日 12:00-23:00