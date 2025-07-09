GLOBAL Wednesday｜美股未完全消化關稅消息？｜內地PPI通縮陰霾未消除？｜恒指支持位睇幾多？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國總統特朗普強調不會再延長暫緩期，表示8月1日將是對等關稅的大限，新措施將在當日開始生效。道指及標指收市均向下，美股仍未消化關稅消息？國家統計局公布，內地6月CPI按年升0.1%，5個月來首漲，更好於市場預料的跌0.1%；而 PPI按年跌幅擴大至3.6%，按月計亦跌0.4%，惟內地上游通縮陰霾未完全消除？恒指周三（9日）最多曾跌300點，料短期整固未完？

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