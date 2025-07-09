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09/07/2025

林憶蓮上海巡唱全新造型，與歌迷萬人大合唱掀起「迴響」感覺似回家」

#上海 #娛樂新聞 #影視娛樂 #林憶蓮 #巡迴演唱會
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Text: wong lin lin rachel

　林憶蓮相隔23年再於上海舉行演唱會，由於父母也是上海人，她亦曾經有段時間居住在上海，所以特別有親切感，這個地方對她來說有份情意結。演唱會完結後，她在社交平台抒發感受，原來上台的一刻，她感性地跟這個地方說：「回來了。」

 

 

　　林憶蓮《迴響 Resonance》2025 巡迴演唱會，在剛過去的周末於上海體育場舉行。跨越23年，林憶蓮再度回到這個有著深深情感聯結的城市演出，林憶蓮變得特別感性。開騷前，她分享對這個城巿的感覺，「走近上海，走近自己  我第一次踏上上海的土地，是90年代的事。 關於這座城市，我一直懷著一種複雜、矛盾卻深刻的情感，因為它關乎我的故鄉、父母、文化歸屬，也關乎成長。 上海，對我來說，一直是那麼熟悉，又那麼陌生。」

 

 

　　在現場互動環節，林憶蓮不僅罕見地用上海話與歌迷分享「上海記憶」，更是感動到幾乎失語，花了片刻才能平伏心情，再對上海深情告白：「上海是我生命中的一部分，很重要的一部分。」完騷後，林憶蓮意猶未盡，於社交平台寫出感受，「當第一縷燈光灑落舞台的那一刻， 我輕聲說：回來了。空氣滾燙著現場的溫度，台下坐著你們，或許還有你們的爸爸媽媽，或孩子，一種溫情，悄悄浮現，緩緩靠近。 那是屬於『回家』的感覺，溫熱且綿長，穩穩地落在心上。」

 

 

　　林憶蓮全晚獻唱30首經典與新作歌曲，編排為四個環節，在音樂裏跟歌迷分享40年時光的生命體悟。長達近3小時的演出，林憶蓮橫躺於銀色機械裝置，唱著《一呼…一吸》揭開序幕，而且還有全新驚喜，一身黑飄帶的新造型和新開場演出，引得現場歡呼聲不斷！加上現場的燈光效果，令歌迷看得入神。 

 

 

　　全晚林憶蓮還唱出多首金曲，《不必在乎我是誰》、《當愛已成往事》等，與現場歌迷產生共鳴，萬人合唱之聲直達天際。當《至少還有你》輕啟前奏，全場揮舞的熒光棒，及開啟手提電話電筒，如繁星般光點迅速蔓延全場，歌詞「我怕來不及」、「至少還有你」，更很有默契地變成歌迷主唱。   

 

 

　　《迴響 Resonance》巡演後續將登陸南京、澳門、長春、青島、天津、溫州、佛山、合肥、福州等城市，期待和更多人一起感受這場心靈的「迴響」，不知何年何日，林憶蓮會來到香港，跟香港歌迷產生共同「迴響」呢？

 

 

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