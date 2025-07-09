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09/07/2025

周杰倫天價9位數開抖音帳號？ 相關概念股「巨星傳奇」股價飊升，今日開盤直衝新高

#巨星傳奇 #新聞熱話 #影視娛樂 #娛樂新聞 #周杰倫 #抖音 #周同學 #股票 #投資
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Text: wong lin lin rachel

　　台灣歌手周杰倫早前在香港啟德舉行《嘉年華世界巡迴演唱會2025》香港站演唱會，盡顯天王的氣勢。根據內地傳媒報道，他即將進駐抖音平台，而且簽約費直達天價9位數字。消息指周杰倫將會以「周同學」的私密賬號登場，此舉動利好「周杰倫概念股」巨星傳奇（06683），令股價飊升，影響力十分驚人。

 

 

　　內地傳媒日前報道，來自台灣的天王歌手周杰倫將會進駐抖音，簽約金額9位數（即達億元），實屬天價，周杰倫甚至已開通名為「周同學」的私密賬號，而所使用的頭像與其官方公布的二次元形象一致。

 

 

　　今日（9日）有消息繼續指出，抖音有關負責人表示，進駐事件的帳號屬實，但是否認9位數字簽約費。進駐消息傳出後，已令「周杰倫概念股」巨星傳奇(06683)股價不斷造好，昨日（8日）曾最多升35.64%至6.85元，收巿報6.4元，而今天的走勢仍然相當強勁，截至中午報10.92元，而且曾經有段時間升至12.86元，股價不斷上漲。

 

 

　　周杰倫上月在啟德舉行巡迴演唱會香港站，現場售賣周杰倫官方二次元形象IP周同學公仔、機器人商品等。巨星傳奇早前指周同學自動販賣機每部日均銷售額近2萬元，而且計劃在未來於香港開拓新巿場，開機器人商店及IP主題展覽，可見公司的拓展業務愈來愈多。

 

 

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