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09/07/2025

60歲或以上65折 每位$304起！九龍香格里拉全新懷舊主題自助午晚餐：避風塘炒龍蝦、蒜蓉牛油煎大蝦、燒乳鴿等超過200款美食！

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Text: Katty Wu

　　九龍香格里拉Café Kool咖啡廳最近推出「流金珍味」經典盛宴自助餐，以80年代香港黃金時代為主題，同時提供多款香港地道美食及頂級海鮮，跟大家重溫昔日香港的美好時光！配合懷舊主題，超過200款美食當中，有不少都是經典的菜式及甜品，包括蒜蓉粉絲蒸龍蝦、燒乳鴿、白糖糕及涼粉等。餐廳更換上了80年代隨處可見的特色佈置、霓虹燈及復古木製窗框等，讓大家品嘗經典港式美食的同時，亦可懷緬本土情懷。

 

　　香港人最喜歡食海鮮，於不同時段輪流供應的200多款美食當中，重點推介香辣惹味的避風塘炒龍蝦，以及鮮甜彈牙的蒜蓉粉絲蒸龍蝦。另外還有廚師現場即席烹調的蒜蓉牛油煎大蝦、焗帶子伴明太子醬汁，新鮮熱辣，特別滋味。

 

避風塘炒龍蝦

 

蒜蓉粉絲蒸龍蝦

 

蒜蓉牛油煎大蝦

 

　　另有供應港式大牌檔常見小菜小炒王、香橙骨和XO醬豬頸肉炒四季豆等；還有港式燒味、滷水冷盤，以及全新登場的燒乳鴿，另提供松露口味，滿足不同喜好的客人。人氣的招牌海鮮冷盤，有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、小龍蝦、紐西蘭青口及翡翠螺等，於不同時段無限量供應，海鮮控絕對大滿足！日本料理則有無限任添三文魚子和三色飛魚籽的雜錦刺身飯、打卡一流的火炙三文魚明太子壽司或火炙三文魚明太子丼飯等，亦有日式串燒和天婦羅，選擇多不勝數。

 

燒乳鴿

 

雜錦刺身飯

 

魚片唧唧魚麵

 

　　甜品方面，有多款港式經典甜點及港式糖水，如芒果布甸、楊枝甘露、紅豆沙、白糖糕和涼粉等；另外還有奢華的迷你燕窩蛋撻每小時新鮮出爐，讓人愛不釋手。

 

迷你燕窩蛋撻

 

　　各位銀髮美食家要留意，九龍香格里拉推出了「銀髮貴賓專屬禮遇」，60歲或以上的長者於Café Kool可享全年65折自助餐優惠（適用於至少2位客人），十分超值！

 

 

Café Kool 咖啡廳 「流金珍味」自助餐

地址：九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓  

電話：2733 8753 

自助午餐

供應時間：12nn-2:30pm

價錢：星期一至五 每位$468；星期六、日及公眾假期　每位$518  

自助晚餐

供應時間：6pm-9:30pm

價錢：星期一至五 每位$768；星期六、日及公眾假期　每位$818

 

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