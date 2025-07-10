  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

10/07/2025

巨星升．成交升

#股市 #政政經經 #巨星傳奇 #周同學 #周杰倫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「金融界」消息：港股恒生指數昨（9日）收市跌1.1%，報23892點；恒生科技指數跌1.8%，報5231點；國企指數跌1.3%，報8597點；紅籌指數跌0.2%，報4108點。

 

　　熱點個股方面，「周杰倫概念股」巨星傳奇(06683)大漲94%，恒瑞醫藥(01276)漲超15%。大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌3.8%，騰訊控股(00700)跌1.4%，京東集團(09618)跌1.9%，小米集團(01810)跌2.1%，網易(09999)跌2.9%，美團(03690)跌2.5%，快手(01024)跌2.3%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.2%。

 

　　「周杰倫概念股」巨星傳奇盤中一度放量大漲165%。周杰倫昨正式入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身份為歌手。該帳戶10分鐘內漲粉5萬。抖音相關負責人回應新浪科技表示：帳號屬實。

 

　　Wind數據顯示，截至7月8日，年初以來南向資金累計流入港股市場已達7031億元（人民幣．下同），已完成2024年全年總和7440億元的94%。其中，滬市港股通、深市港股通分別流入4881億元和2149億元。

 

關注港股消費板塊機遇

 

　　東吳證券分析師陳夢對港股持謹慎樂觀態度，認為港股下行有底，短暫回調或有增量資金入場。「隨著市場進一步回調，增配紅利資產和自下而上尋找被低估股票漸漸成為共識，部分此前獲利結束資金也在尋找合適時機入場增配。」

 

　　中國銀河證券策略首席分析師楊超建議投資者關注港股消費板塊布局機遇。「在國內促消費政策刺激下，消費行業業績增速預期改善，當前估值水平相對較低的港股消費板塊有望上漲，重點關注醫藥行業和可選消費行業。」

 

　　東方財富證券首席策略官陳果認為，香港金管局回收流動性帶來流動性邊際緊縮預期是重要影響因素之一，不過當前美元擔保隔夜融資利率(SOFR)平穩且美國處於降息周期內，香港金管局對港元流動性收緊帶來的下行風險整體可控，香港低利率環境或將繼續維持。此外，當前港股賣空交易佔比已降至歷史相對低位，港股下行壓力也較小。

 

　

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #巨星傳奇 #周同學 #周杰倫
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普公布第二批關稅信函，巴西被徵報復性50%高...

10/07/2025 09:28

關稅戰

當代三巨頭北京閱兵，理想與現實差多遠？

09/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk