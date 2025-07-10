C朗博物館｜CR7® LIFE香港博物館7月開幕 設互動展覽、商品、工作坊活動

亞洲首間C朗拿度博物館於7月7號正式開幕啦！球迷們可以在博物館中近距離欣賞C朗的獎盃、獎項及球鞋，亦可以在場館的互動展覽中體驗C朗職業生涯的不同階段和各種難忘時刻。館內更設有官方CR7® LIFE商品商店，讓狂熱球迷把C朗相關的商品帶回家！

40多件展品和10尊雕塑 向C朗致敬

博物館將全面展示C朗的傳奇生涯，圍繞他曾效力的球會和城市，介紹他在會期間的風光事跡以及贏得的一系列的獎盃及獎項。

紀念C朗足球生涯首次轉會，安多里尼亞為向這位傳奇致敬，封存象徵性的7號球衣

C朗在士砵亭首戰中穿的球靴，標誌著他職業生涯的起點，也象徵著首次踏上世界舞台的一刻

C朗在2008年曼聯於各項賽事共攻入42球，奪英超聯賽冠軍和歐聯冠軍，贏得首個金球獎

參觀C朗YouTube工作室 收藏獨家周邊

UR CR7® YouTube工作室將C朗拿度個人YouTube工作室重現眼前，讓粉絲走進C朗YouTube的創作世界。凡購買 VIP 門票的球迷都將可感受C朗紀錄生活的過程。

UR CR7® YouTube工作室

球迷亦可購買艾納斯和士砵亭足球會的獨家原版T恤系列，將C朗親筆簽名海報以及其他限量版紀念品通通帶回家。

CR7® LIFE香港博物館詳情：

開放日期：2025年7月7日至2026年6月（現階段開放預約日期至 2025年9月30日）

開放時間：上午10:00至 晚上10:00

地址：尖沙咀 K11 MUSEA 6樓

票種（另需支付HK$12手續費）（以下價錢以Experience 11作準）：

白金VIP套票：HK$2,500

金VIP套票：HK$1,500

日期: 2025年7月7日（一）起（VIP套票現階段開放預約日期至 2025年9月30日）

單人票：HK$180

雙人票：HK$360（包括2張成人票）

雙人優惠票：HK$300（包括2張小童或長者優惠票）

雙人票及優惠票：HK$510（包括2張成人票及小童或長者優惠票）

購買網址：

Klook：https://www.klook.com/zh-HK/activity/144638-cr7-life-museum-hong-kong/

Experience 11：https://www.experience11.com/destination/hot-picks/#cr7-life-museum

Trip.com：https://hk.trip.com/travel-guide/attraction/hong-kong/cr7-life-museum-hong-kong-149853484