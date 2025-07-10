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10/07/2025

岳飛第35代後人岳凡荻參選《2025香港小姐》！倫敦大學一級榮譽生精通5種語言

#岳凡荻 #娛樂新聞 #影視娛樂 #岳飛 #香港小姐 #莊靜璟
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Text: wong lin lin rachel

　　一年一度無綫盛事《2025香港小姐競選》即將舉行，早前已經在電視城進行兩輪面試，而大會已安排初步入圍的佳麗進行形象改造。雖然暫時曝光的佳麗之中，未見到有外表特別出色的美女，但部分佳麗因背景非凡而成功出位。當中佳麗岳凡荻（Fandi）自爆是「精忠報國」岳飛的後人，她亦以實力取勝，學歷高而且興趣多。

 

 

　　日前，被安排到髮型屋改造型的佳麗，包括有莊靜璟、中英混血兒何詠多（Alison）、「翻版劉佩玥」陳詠詩、「翻版張曦雯」莫凡、「岳飛後人」岳凡荻、蔡華英（Emily）、劍橋畢業生施宇琪（Angela）、朱文慧（Teresa）、梁倩萱（Barbie）、甘詠寧（Phoebe）、何詠多、李尹嫣（Victoria）和文靜伊等。

 

 

　　當中，岳凡荻在首輪面試會見傳媒時，大方得體有問必答，自爆是岳飛的後人而被人關注。岳凡荻入圍後，於社交平台重提此事，「多謝大家關心！自從參選以嚟，好多朋友對我自稱岳飛後人嘅身分有疑問。其實1st in之前，我根本冇諗過會講呢件事。嗰日答「邊個Ngok（岳）」個問題時，講咗出嚟，咁啱有記者問你係咪岳飛後人？我就答係第35代，最後變成熱議話題。既然我敢講出口，就肯定唔會係流料㗎！參選嘅意義就係要展現真實自己，發掘更多可能性。希望大家唔好只focus喺呢個title，可以睇多啲其他方面嘅我，多謝晒。」

 

 

　　岳凡荻如此說，大家便看看另一方面的她。她於倫敦大學修讀經濟系，一級榮譽畢業生。在岳凡荻的社交平台分享的照片中，見到擁有甜美笑容的她，性格活潑開朗，經常周遊列國，而且十分好動，在學校畢業禮當天，她便興奮得跳著舞、轉圈上台領取畢業證書。

 

 

　　除了讀得書之外，岳凡荻也是學校不同學社的活躍份子，既是社交舞學會的會長，同時也是多個經濟學學會的骨幹成員。除此之外，她精通五個語言，包括德文、韓國語、英文、中文和廣東話，甚有語言天份。

 

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