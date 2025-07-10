DOUGH BRO茶餐廳風味酸種薄餅︰午餐肉卡邦尼薄餅 +港式奶茶冬甩，環保袋及奶茶杯限時換領

DOUGH BROS以手工酸種薄餅及爆醬冬甩聞名，新推出創意滿分的「茶餐廳」主題系列，你有無興趣一試？「茶餐廳」主題系列共有三款全新食品：夏威夷午餐肉薄餅、午餐肉卡邦尼薄餅以及港式奶茶冬甩，聽到都覺有驚喜！即日起，消費滿指定金額，更可獲DOUGH BROS「茶餐廳」主題限定禮品 ！

DOUGH BROS粉嶺新店特別設置堂食區

地點︰粉嶺和滿街8號帝庭軒地下01號舖

DOUGH BROS青衣分店新開張，特別設置堂食區。

地點︰青衣楓樹窩路1號翠怡花園2期地下G34-G35號舖

「茶餐廳」主題系列即日起在DOUGH BROS全港28間分店有售，先介紹夏威夷午餐肉薄餅，薄餅以番茄、馬蘇里拉芝士、午餐肉、菠蘿、奧勒岡葉為主，鹹甜交織搭配新鮮手工酸種薄餅，啖啖午餐肉配芝士，味道預期之內！

夏威夷午餐肉薄餅$158

午餐肉卡邦尼薄餅則以卡邦尼醬、馬蘇里拉芝士、午餐肉、蛋黃、意大利巴馬臣芝士碎、黑胡椒、 番芫茜為主，濃郁卡邦尼醬搭配午餐肉、流心蛋黃，加入意大利巴馬臣芝士碎、黑胡椒與新鮮番芫茜，竟然有「餐肉蛋麵」 feel！

午餐肉卡邦尼薄餅 $168

好多人都鍾意食DOUGH BROS爆醬冬甩，奶茶控最近可以試新推港式奶茶冬甩！DOUGH BROS與百年品牌Lipton(立頓)合作，爆醬冬甩注入地道港式奶茶奶油， 入口有淡淡Lipton奶茶的濃郁茶香，品嘗香甜滋味。

港式奶茶冬甩$38/個

為慶祝全新「茶餐廳」系列登場，DOUGH BROS特別為堂食顧客準備一系列充滿港式情懷的獨家禮品 ，由7月10日起限時換領，數量有限，送完即止，換領禮品活動只限堂食顧客參與，不適用於外賣訂單。

任何消費即送「茶餐廳」主題限量版紙杯墊乙個 (送完即止)

消費滿HK$300，有機會隨機獲得「茶餐廳」主題禮品，包括：陶瓷杯墊乙個、環保袋乙個或港式奶茶杯乙個。

Dough Bros. Pizza & Doughnuts