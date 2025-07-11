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11/07/2025

羅浩楷曾患柏金遜，身體轉差絕望厭世想死 曾是娛樂圈「股神」教投資

#柏金遜 #娛樂新聞 #椎間盤突出 #鄧英敏 #影視娛樂 #羅浩楷 #歡樂金宵
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Text: wong lin lin rachel

　　80年代資深演員羅浩楷，再被報道身體狀況欠佳。近年，他的身體情況更有惡化情況，手腳機能開始退化，需要靠輪椅代步。以往開朗的他變得不願意外出接觸人群，只喜歡獨自在家樓下「飛車」吹吹風。他接受傳媒訪問講述近況時，更表露看淡生死，甚至絕望得表示好想死。

 

 

　　75歲羅浩楷以往除了拍劇外，最為人印象深刻的當然是在《歡樂今宵》節目裡，經常扮鬼扮馬帶給觀眾不少歡樂。他一直盡心盡力演出，但藝人工作背後不少捱到五勞七傷，心臟、腰部、頸部、眼睛早年已經出現問題。

 

 

　　近日有網民也在社交平台發文談及羅浩楷的近況，聽到消息指他身體狀況不太好，表示十分憂心。有傳媒聯絡到羅浩楷，他表示身體狀況愈來愈差，手腳活動能力不好，需要靠輪椅代步，亦因為這情況，他都不願出街，大多數時間留在家中，彈結他唱歌解悶，或去住所樓下「飛車」散步已經是最開心的事。他對自己情況並不樂觀，並已看淡生死，表示就算有病也不會治療，萌起欲意求死的心態，覺得每天坐著人生沒有意義。

 

 

　　由於醫療費龐大，幸好羅浩楷一直懂得投資，以前更是圈中出名的「股神」，曾透過自學掌握投資技巧，有傳他曾開班教人投資，余慕蓮亦有問過他投資心得。投資有輸有贏，於「沙士」期間輸足一層樓。

 

 

　　2004年羅浩楷拍攝《皆大歡喜》時就因大動脈閉塞，引致心絞痛入院，他2016年就因患上椎間盤突出，頸椎長期受壓引致彎曲而要長時間戴頸箍變成駝背。2021年他接受鄧英敏主持的網上節目《老友鬼鬼傾吓偈》訪問，分享自己息影亦是健康原因，亦曾因骨椎病受盡他人白眼，他亦向其他傳媒透露自己一年醫療費高達約100萬，感恩太太對自己無微不至嘅照顧，最後無奈在2017年退出娛樂圈。

 

　　羅浩楷曾演出多部電視劇，如《樂壇插班生》、《皆大歡喜》、《娛樂反斗星》、《飛越十八層》、《播音人》、《笑傲江湖》等，加上模仿功力深厚，在《歡樂今宵》扮過不少藝人，當中扮林子祥和呂奇最為出色。年輕時他曾自學結他和鋼琴，還曾經任職業琴手。

 

 

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