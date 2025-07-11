無印良品MOKO店開業優惠︰涼感抱枕8折+單肩包／便服鞋$88，送手挽袋及玩夾公仔機

無印良品新世紀廣場店7月11日正式新開業，旺角又多間MUJI進駐，新店主打一系列精選夏季商品，同時設有MUJI CYCLE、給水站等配置及服務。為慶祝新店開業，7月11日至20日選購室內香氛油套裝及涼感抱枕8折優惠，撥水加工單肩包、撥水加工帆布便服鞋優惠價$88。消費滿指定金額，可獲贈限定A4黃麻手挽袋及參與夾公仔機夾出心水無印良品商品造型公仔掛飾。

MOKO新世紀廣場新店以「特色自然原木」為主要材質，正門入口特設原木屏風「無印良品」商標牆設計。

店舖內天花以自然材質木絲板組成並設計成懸浮格子，食品區域的櫃背以立體拼紋木條作點綴，同樣延伸至左方區域櫥窗，配上不規則格子木箱排列來展示商品。

場內另一特色設計概念，以兩款深淺不同的自然木皮材質來劃分店內區域：服飾區域是淺橡木調生活用品區則是深橡木調。

新店開業優惠

為慶祝無印良品新世紀廣場開業，2025年7月11至16日凡於無印良品新世紀廣場店消費淨值滿$300或以上可免費獲贈「新世紀廣場店限定A4黃麻手挽袋」乙個。消費淨值滿$400或以上可同時免費獲贈「無印良品新世紀廣場限定A4黃麻手挽袋」乙個及「無印良品商品造型公仔掛飾(隨機款式)」乙個。無印良品商品造型公仔掛飾超得意，根據產品原形設計，好可愛！

無印良品商品造型公仔掛飾

消費淨值滿$400或以上可同時免費獲贈「無印良品新世紀廣場限定A4黃麻手挽袋」乙個及「無印良品商品造型公仔掛飾（隨機款式）」乙個。每位顧客均可參與夾公仔活動，隨機夾出自己的心水掛飾心水掛飾一個。

想玩夾公仔機先要購物滿 $400，不過應該唔難，因為無印良品MOKO新世紀廣場店推出多款開業優惠。由7月11日至20日室內香氛油套裝及涼感抱枕8折優惠，你亦可以優惠價$88選購撥水加工單肩包及撥水加工帆布便服鞋。數量有限，售完即止。

涼感抱枕優惠價$88 原價$188

撥水加工單肩包優惠價$88 原價$188

各款即食麵 9 折

新店內特設兩大環保配置，當中包括資源再生回收箱MUJI CYCLE，顧客只需把清理乾淨的可循環再造物料，例如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店內，分類放置於相對應的MUJI CYCLE資源再生回收箱，支持環保。

店內亦提供免費給水站，顧客可自備水樽享用免費飲用水。

無印良品新世紀廣場店

營業時間︰星期一至五 11:00 - 21:30 星期六、日及公眾假期 11:00 – 22:00

地址︰旺角太子道西193號新世紀廣場2樓237-238號舖

查詢︰3971 3280