Nothing Phone (3) 延續透明設計語言，新增Glyph Matrix熒幕，實用與玩味兼備

Nothing新一代旗艦手機Phone (3)正式推出，無論是外觀設計、效能、還是攝影能力都比上代有明顯改進，其中全新的Glyph Matrix更將使用體驗提升至另一層次，重新定義「創意」與「個人化」的可能性。

Phone (3) 分别有12GB + 256GB及16GB + 512GB兩款，7月15日發售。機身支援IP68防塵防水，並延續Nothing一貫的透明設計語言，採用三柱式模組佈局，配合一致的邊框闊度與人體工學圓角設計，好看得來也有舒適手握感。機背設有由489枚LED組成的微型Glyph Matrix熒幕，可用作顯示時間、通知提示，更設有不同的快速工具與小遊戲，實用與玩味兼備。Nothing還開放Glyph Matrix的SDK，鼓勵社群參與創作。

Phone (3) 採用Snapdragon 8s Gen 4處理器，支援記憶體擴展功能可為系統提供最多8GB 額外記憶體，安兔兔測試得分有超過193萬，屬於頂級效能表現。此外，手機備有5,150mAh矽碳電池，支援65W有線快充與15W無線快充，也配備6.67吋AMOLED熒幕，擁有92.89%屏佔比，支援最高4,500nits峰值亮度、120Hz刷新率及1,000Hz觸控採樣率，無論觀看影片或玩遊戲都有一流體驗。

Phone (3) 設有5,000萬像素自拍鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

Phone (3) 延續Nothing一貫的透明設計語言，採用三柱式模組佈局。

Phone (3) 配備三個主鏡頭，更新增了由LED組成的微型Glyph Matrix熒幕。

配合Glyph Matrix熒幕，機背新加入了Glyph Button 實體按鍵，可一按啟動Glyph Matrix熒幕的功能。

Phone (3) 配備三鏡主攝系統，前置鏡頭、廣角、超廣角及長焦鏡頭均是5,000萬像素，其中廣角鏡頭採用1/1.3吋感光元件及支援OIS光學防震，能拍攝出極高品質的照片，並提供3倍光學、6倍無損及60倍數碼變焦。手機內置TrueLens Engine 4 AI影像優化系統，支援60FPS 4K Ultra XDR攝錄及Ultra XDR拍攝，並搭載可作個人化的濾鏡設定。

機身左側設有音量鍵。

電源鍵設在機身右側，並加入了專屬Essential Key按鍵。





手機採用USB Type-C介面充電，並支援65W有線快充。

Phone (3) 支援雙SIM卡。

保留了有AI摘要功能的Essential Space，可配合機身Essential Key使用。

Glyph Matrix熒幕可配合Glyph Toys使用，提供互動的使用體驗。

Phone (3) 提供3倍光學、6倍無損及60倍數碼變焦功能。

Phone (3) 採用Snapdragon 8s Gen 4處理器，安兔兔測試得分有超過193萬，屬於頂級效能表現。

Phone (3) 主鏡頭可以拍攝的高質素的照片。





Phone (3) 搭載Nothing OS 3.5版本，提供極簡美學介面與可自訂功能，包括單色主題、移除App標籤等。系統也新加入了Essential Search智慧搜尋欄及Flip to Record即時錄音功能，連同原有的Essential Space打造很好的AI使用體驗。此外，手機支援「翻轉錄音」功能，將手機翻轉即可透過Essential Space自動錄音並即時轉錄與摘要對話內容。

總結

每代的Nothing手機都有其獨特的亮點，今代的Phone (3) 毫不例外，最重要是新增的Glyph Matrix實用性高。值得留意是，Phone (3) 提供了預售優惠，購買12GB + 256GB版本可免費升級至16GB + 512GB，或得到價值$1,199的Nothing Ear耳機，同時可獲得價值$300的Bottle (1) 不銹鋼真空杯。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.2GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：1,260 x 2,800像素，6.67吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/30/34/38/39/40/41/42/48/66/71 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素114°超廣角 + 5,000萬像素 長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,150mAh

體積：160.60 x 75.59 x 8.99毫米

重量：218克

售價：$6,399 (12GB + 512GB) / $6,999 (16GB + 512GB)

查詢：Synergy 3183 0168

同場加映

Nothing首款專業級頭戴式耳機

除了Phone (3)，Nothing同時帶來首款頭戴式耳機Headphone (1)，延續一貫的透明設計語言，不僅外型出眾，性能亦同樣引人注目。耳機與英國知名音響品牌 KEF 合作開發，搭載40毫米動態驅動單元，內置的四個麥克風全數支援 AI 演算法加持的 Clear Voice Technology，能智能分離人聲與背景噪音，實現即時自適應主動降噪。

Headphone (1) 提供35 小時的使用時間（開啟 ANC），若關閉 ANC更有80小時的續航能力。耳機設有三個實體按鍵，包括滾輪、撥片及一個專屬功能鍵，滾輪可調校音量與切換曲目，撥片可作靜音或功能切換，而專屬鍵則可一按切換頻道 (Channel Hop) 或喚醒語音助理。

規格方面，Headphone (1) 支援 Hi-Res Audio、LDAC、USB-C無損播放及3.5mm有線連接，並獲得Hi-Res Wireless認證，提供 24bit/96kHz的高精度音質體驗。耳機定價$2,299，預售更可獲價值$579的CMF Watch Pro 2智能手錶。