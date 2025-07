英國同事講 “Yes” 未必真係 “Yes”？拆解西方職場潛台詞，港人必學生存術！

當英國客戶說“That’s interesting”後卻再無回音,或美國老闆回應“I’ll think about it”後石沉大海,你可能已掉進西方職場的「禮貌陷阱」!香港作為國際商業樞紐,每日與英美夥伴合作,但東西方溝通邏輯截然不同:

港式效率思維: 一般直接談結果、講重點

西方委婉文化: 一般習慣用客氣包裝拒絕,以讚美暗藏批評

誤解這些潛台詞,輕則錯失商機,重則影響晉升。本周,我們會透過三大場景,解碼「偽同意的Yes」、「裹著糖衣的拒絕」、「讚美式批評」的真實含義,並一起看看實用的應對短語。本文的結構如下:



1. 當Yes ≠ 答應: 拆解表面附和的潛在拒絕

2. 當No ≠ 直接否定:真實意圖是「裹著糖衣的拒絕」

3. 藏在讚美裏的刀

情境一:拆解表面附和的潛在拒絕

西方人常用模糊肯定詞避免衝突,這些「偽同意」最易誤導港人:



Example 1:

英語表面意思: "That’s an interesting idea!"

中文直譯表面意思: 「這想法很有趣!」

真實含義: 「實際不可行,但不想當面否定」



應對方式: 追問時間表

"When can we discuss the specifics?"(何時能討論細節?)



Example 2:

英語表面意思: "We might consider that later."

中文直譯表面意思: 「我們之後或許考慮」

真實含義: 「此議題已被永久擱置」



應對方式: 提出替代方案

"What if we adjust the timeline?"(若調整時間表是否可行?)



Example 3:

英語表面意思: "I agree with you in principle."

中文直譯表面意思: 「我原則上同意」

真實含義: 「但我不會支持執行此方案」

應對方式: 聚焦執行障礙

"What concerns should we address first?"(該優先解決哪些顧慮?)



(Tips: 聽到 "perhaps / might / in principle" 等模糊詞,可先確認對方真實立場! )

情境二:裹著糖衣的拒絕

西方人極少直接拒絕,而是用「溫柔否定」保留雙方顏面:



Example 1:

英語表面意思: "I’m afraid it’s a bit challenging."

中文直譯表面意思: 「恐怕有點挑戰性」

真實含義: 「這根本不可能完成」



應對方式: 協商條件

"What resources would make it possible?"(需甚麼資源才能達成?)



Example 2:

英語表面意思: "Let’s circle back next quarter."

中文直譯表面意思: 「下季度再回來討論吧」

真實含義: 「請永遠別再提起此事」



應對方式: 確認是否需要暫緩

"Should we deprioritize this for now?"(是否暫緩此項目?)



Example 3:

英語表面意思: "Not bad, but needs more work."

中文直譯表面意思: 「不錯但需更多努力」

真實含義: 「完全不合格,請重做」



應對方式: 索要明確標準

"Could you share three key improvements, please?"(請問可否指出三項關鍵改進處?)



(Tips: 若對方重複使用 "circle back / not at this stage",請主動切換話題!)

情境三:藏在讚美裏的刀

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

西方主管慣用「三明治話術」(讚美+批評+鼓勵),港人常只聽到表面讚美:



Example 1:

英語表面意思: "You’ve clearly put a lot of effort into this!"

中文直譯表面意思: 「你顯然付出了很多努力!」

真實含義: 「可惜成果仍不合格」



應對方式: 主動要求建議或批評

"Where should I focus on improving?"(我需要先改進哪一方面?)



Example 2:

英語表面意思: "With the greatest respect…"

中文直譯表面意思: 「懷著最大的敬意說…」

真實含義: 「你大錯特錯,我將提出嚴厲批評」



應對方式: 展現開放態度

"I welcome your candid advice."(請直言不諱!)



Example 3:

英語表面意思: "Could we explore other options?"

中文直譯表面意思: 「我們能否探討其他方案?」

真實含義: 「這個主意不可行,立刻更換」



應對方式: 快速行動

"I’ll draft three alternatives by tomorrow."(明日提交三版新方案)



(Tips: 當句子以 "With respect… / I wonder if…" 開頭,請準備接收負面反饋!)

在西方職場,「禮貌程度」往往與「問題嚴重度」成正比!英國人一句 "Quite good"(表面:挺好)可能暗指「令人失望」,美國人說 "I’ll try"(表面:我會試試)實則等於「我不打算執行」。 掌握這些「職場暗語」非為鑽研心術,而是避免誤判情勢。謹記:當對方措辭越客氣,越可能隱藏重大異議!從今日起,培養「解讀弦外之音」的敏銳力,在跨國合作中奪回主導權吧,加油!