英國同事講 “Yes” 未必真係 “Yes”？拆解西方職場潛台詞，港人必學生存術！

當英國客戶說“That’s interesting”後卻再無回音，或美國老闆回應“I’ll think about it”後石沉大海，你可能已掉進西方職場的「禮貌陷阱」！香港作為國際商業樞紐，每日與英美夥伴合作，但東西方溝通邏輯截然不同：

港式效率思維： 一般直接談結果、講重點

西方委婉文化： 一般習慣用客氣包裝拒絕，以讚美暗藏批評

誤解這些潛台詞，輕則錯失商機，重則影響晉升。本周，我們會透過三大場景，解碼「偽同意的Yes」、「裹著糖衣的拒絕」、「讚美式批評」的真實含義，並一起看看實用的應對短語。本文的結構如下：



1. 當Yes ≠ 答應： 拆解表面附和的潛在拒絕

2. 當No ≠ 直接否定：真實意圖是「裹著糖衣的拒絕」

3. 藏在讚美裏的刀

情境一：拆解表面附和的潛在拒絕

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

西方人常用模糊肯定詞避免衝突，這些「偽同意」最易誤導港人：



Example 1:

英語表面意思： "That’s an interesting idea!"

中文直譯表面意思： 「這想法很有趣！」

真實含義： 「實際不可行，但不想當面否定」



應對方式： 追問時間表

"When can we discuss the specifics?"（何時能討論細節？）



Example 2:

英語表面意思： "We might consider that later."

中文直譯表面意思： 「我們之後或許考慮」

真實含義： 「此議題已被永久擱置」



應對方式： 提出替代方案

"What if we adjust the timeline?"（若調整時間表是否可行？）



Example 3:

英語表面意思： "I agree with you in principle."

中文直譯表面意思： 「我原則上同意」

真實含義： 「但我不會支持執行此方案」

應對方式： 聚焦執行障礙

"What concerns should we address first?"（該優先解決哪些顧慮？）



（Tips： 聽到 "perhaps / might / in principle" 等模糊詞，可先確認對方真實立場！ ）

情境二：裹著糖衣的拒絕

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

西方人極少直接拒絕，而是用「溫柔否定」保留雙方顏面：



Example 1:

英語表面意思： "I’m afraid it’s a bit challenging."

中文直譯表面意思： 「恐怕有點挑戰性」

真實含義： 「這根本不可能完成」



應對方式： 協商條件

"What resources would make it possible?"（需甚麼資源才能達成？）



Example 2:

英語表面意思： "Let’s circle back next quarter."

中文直譯表面意思： 「下季度再回來討論吧」

真實含義： 「請永遠別再提起此事」



應對方式： 確認是否需要暫緩

"Should we deprioritize this for now?"（是否暫緩此項目？）



Example 3:

英語表面意思： "Not bad, but needs more work."

中文直譯表面意思： 「不錯但需更多努力」

真實含義： 「完全不合格，請重做」



應對方式： 索要明確標準

"Could you share three key improvements, please?"（請問可否指出三項關鍵改進處？）



（Tips： 若對方重複使用 "circle back / not at this stage"，請主動切換話題！）

情境三：藏在讚美裏的刀

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

西方主管慣用「三明治話術」（讚美+批評+鼓勵），港人常只聽到表面讚美：



Example 1:

英語表面意思： "You’ve clearly put a lot of effort into this!"

中文直譯表面意思： 「你顯然付出了很多努力！」

真實含義： 「可惜成果仍不合格」



應對方式： 主動要求建議或批評

"Where should I focus on improving?"（我需要先改進哪一方面？）



Example 2:

英語表面意思： "With the greatest respect…"

中文直譯表面意思： 「懷著最大的敬意說…」

真實含義： 「你大錯特錯，我將提出嚴厲批評」



應對方式： 展現開放態度

"I welcome your candid advice."（請直言不諱！）



Example 3:

英語表面意思： "Could we explore other options?"

中文直譯表面意思： 「我們能否探討其他方案？」

真實含義： 「這個主意不可行，立刻更換」



應對方式： 快速行動

"I’ll draft three alternatives by tomorrow."（明日提交三版新方案）



（Tips： 當句子以 "With respect… / I wonder if…" 開頭，請準備接收負面反饋！）

在西方職場，「禮貌程度」往往與「問題嚴重度」成正比！英國人一句 "Quite good"（表面：挺好）可能暗指「令人失望」，美國人說 "I’ll try"（表面：我會試試）實則等於「我不打算執行」。 掌握這些「職場暗語」非為鑽研心術，而是避免誤判情勢。謹記：當對方措辭越客氣，越可能隱藏重大異議！從今日起，培養「解讀弦外之音」的敏銳力，在跨國合作中奪回主導權吧，加油！