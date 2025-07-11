  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場英語教室
小薯茶水間玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/07/2025

英國同事講 “Yes” 未必真係 “Yes”？拆解西方職場潛台詞，港人必學生存術！

#職場 #英語詞彙 #學英文 #英語教學 #商業英語 #技能增值 #職場英語
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　當英國客戶說“That’s interesting”後卻再無回音，或美國老闆回應“I’ll think about it”後石沉大海，你可能已掉進西方職場的「禮貌陷阱」！香港作為國際商業樞紐，每日與英美夥伴合作，但東西方溝通邏輯截然不同：

 

  • 港式效率思維： 一般直接談結果、講重點  
  • 西方委婉文化： 一般習慣用客氣包裝拒絕，以讚美暗藏批評  

 

　　誤解這些潛台詞，輕則錯失商機，重則影響晉升。本周，我們會透過三大場景，解碼「偽同意的Yes」、「裹著糖衣的拒絕」、「讚美式批評」的真實含義，並一起看看實用的應對短語。本文的結構如下：  
 
　　1.    當Yes ≠ 答應： 拆解表面附和的潛在拒絕  
　　2.    當No ≠ 直接否定：真實意圖是「裹著糖衣的拒絕」  
　　3.    藏在讚美裏的刀

 

情境一：拆解表面附和的潛在拒絕

 

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

 

　　西方人常用模糊肯定詞避免衝突，這些「偽同意」最易誤導港人：  

Example 1:

英語表面意思： "That’s an interesting idea!"  
中文直譯表面意思： 「這想法很有趣！」  
真實含義： 「實際不可行，但不想當面否定」  

應對方式： 追問時間表 
"When can we discuss the specifics?"（何時能討論細節？）  

Example 2:
英語表面意思： "We might consider that later."  
中文直譯表面意思： 「我們之後或許考慮」  
真實含義： 「此議題已被永久擱置」  

應對方式： 提出替代方案 
"What if we adjust the timeline?"（若調整時間表是否可行？）  

Example 3:
英語表面意思： "I agree with you in principle."  
中文直譯表面意思： 「我原則上同意」  
真實含義： 「但我不會支持執行此方案」  
應對方式： 聚焦執行障礙 
"What concerns should we address first?"（該優先解決哪些顧慮？）  

（Tips： 聽到 "perhaps / might / in principle" 等模糊詞，可先確認對方真實立場！  ）

 

情境二：裹著糖衣的拒絕

 

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

 

　　西方人極少直接拒絕，而是用「溫柔否定」保留雙方顏面：  

Example 1:
英語表面意思： "I’m afraid it’s a bit challenging."  
中文直譯表面意思： 「恐怕有點挑戰性」  
真實含義： 「這根本不可能完成」  

應對方式： 協商條件 
"What resources would make it possible?"（需甚麼資源才能達成？）  

Example 2:
英語表面意思： "Let’s circle back next quarter."  
中文直譯表面意思： 「下季度再回來討論吧」  
真實含義： 「請永遠別再提起此事」  

應對方式： 確認是否需要暫緩 
"Should we deprioritize this for now?"（是否暫緩此項目？）  

Example 3:
英語表面意思： "Not bad, but needs more work."  
中文直譯表面意思： 「不錯但需更多努力」  
真實含義： 「完全不合格，請重做」  

應對方式： 索要明確標準 
"Could you share three key improvements, please?"（請問可否指出三項關鍵改進處？）  

（Tips： 若對方重複使用 "circle back / not at this stage"，請主動切換話題！）

 

情境三：藏在讚美裏的刀

 

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

 

　　西方主管慣用「三明治話術」（讚美+批評+鼓勵），港人常只聽到表面讚美：  

Example 1:
英語表面意思： "You’ve clearly put a lot of effort into this!"  
中文直譯表面意思： 「你顯然付出了很多努力！」  
真實含義： 「可惜成果仍不合格」  

應對方式： 主動要求建議或批評 
"Where should I focus on improving?"（我需要先改進哪一方面？）  

Example 2:
英語表面意思： "With the greatest respect…"  
中文直譯表面意思： 「懷著最大的敬意說…」  
真實含義： 「你大錯特錯，我將提出嚴厲批評」  
  
應對方式： 展現開放態度 
"I welcome your candid advice."（請直言不諱！）  

Example 3:
英語表面意思： "Could we explore other options?"  
中文直譯表面意思： 「我們能否探討其他方案？」  
真實含義： 「這個主意不可行，立刻更換」  
  
應對方式： 快速行動 
"I’ll draft three alternatives by tomorrow."（明日提交三版新方案）  

（Tips： 當句子以 "With respect… / I wonder if…" 開頭，請準備接收負面反饋！）

 

　　在西方職場，「禮貌程度」往往與「問題嚴重度」成正比！英國人一句 "Quite good"（表面：挺好）可能暗指「令人失望」，美國人說 "I’ll try"（表面：我會試試）實則等於「我不打算執行」。  掌握這些「職場暗語」非為鑽研心術，而是避免誤判情勢。謹記：當對方措辭越客氣，越可能隱藏重大異議！從今日起，培養「解讀弦外之音」的敏銳力，在跨國合作中奪回主導權吧，加油！  

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多職場英語教室文章

你可能感興趣

#職場 #英語詞彙 #學英文 #英語教學 #商業英語 #技能增值 #職場英語
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 大幅提高巴西關稅「無肉食」，美國人要捱貴價漢堡包

11/07/2025 16:36

關稅戰

以敘結盟前，親訪敘利亞民情

11/07/2025 14:21

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk