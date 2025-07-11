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11/07/2025

全城CHIIKAWA熱潮︰主題美食、輕鐵列車打卡，香港限定精品及8 月特展合集

#CHIIKAWA #香港好去處 #K11MUSEA #CHIIKAWADAYS #電車 #CHIIKAWAxAllRightsReserved #尖沙咀 #商場 #吉伊卡哇 #美食情報 #CHIIKAWA DAYS大型特展 #美食 #本地遊 #ちいかわ #打卡
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Text: Eunice Chow Photo: CHIIKAWA DAYS、港鐵、麥當勞、manulifehongkong fb、flamesconcepts fb、restorehkshop fb

　　CHIIKAWA 粉絲真係好忙！先要忙撲8月1「CHIIKAWA DAYS」大型特展門票，忙食麥當勞主題美儲包裝，星期六及日又要搭CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車、捕捉主題電車打卡，仲要開始儲足彈藥購買一系列CHIIKAWA主題精品，全情投入CHIIKAWA 熱潮！

 

 

玩．8月CHIIKAWA DAYS大型特展

 

　　CHIIKAWA熱潮再次旋風襲港！創意品牌AllRightsReserved（ARR）首次攜手吉伊卡哇官方授權方Spiralcute International，於8月1日至24日主辦大型吉伊卡哇主題展覽「CHIIKAWA DAYS」大型特展！為期三星期鼇特展有大量打卡位及互動體驗元素。「CHIIKAWA DAYS」大型特展分為三大收費展區，透過「衣、食、住、行」四個主題，帶你沉浸在吉伊卡哇的奇幻世界，K11 MUSEA地下Promenade絕對是焦點，9米巨型充氣雕塑、超人氣名場面重現、角色限定造型一次集結，而K11 MUSEA 6樓雕塑公園戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」，fans可走進超巨大食物之森打卡。

 

 

尖沙咀8月CHIIKAWA DAYS大型特展︰三大打卡專區及首賣飲茶系列精品，門票7月5日開賣

 

食．麥當勞買套餐送CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙

 

　　未睇展參覽，周邊主題活動及美食已經成為話題！各位粉絲食咗麥當勞買全新蟹肉可樂餅漢堡及蝦堡套餐未？是次美食以「CHIIKAWA DAYS」大型特展的主題包裝盛載，無論是漢堡和甜品包裝、飲品杯及Shake Shake薯條袋均印有三位人氣角色－吉伊卡哇、小八以及兔兔手持討伐棒的可愛肖像。麥當勞App會員憑指定電子優惠券購買套餐，即送CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙！

 

 

原文網址: 麥當勞新蟹肉可樂餅漢堡／蝦堡套餐$39，牛奶糖味麥旋風及焦糖燉蛋批，會員專享CHIIKAWA DAYS限定貼紙

 

食．日本人氣吉伊卡哇拉麵八月登場

 

　　餐飲品牌flamesconcepts亦於社交平台公布Chiikawa Ramen日本人氣吉伊卡哇拉麵將於八月中旬 同香港fans見面，好期待！

 

 

玩．CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車

 

　　CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車7 月12日登場！Fans 可於主題車廂瘋狂打卡，如購買 CHIIKAWA DAYS 主題輕鐵列車體驗「屯門發現號」旅遊專線，可輕鬆於指定時段乘搭主題輕鐵列車及無限次乘搭其他輕鐵路線，仲送限量 CHIIKAWA DAYS 主題紀念封套及貼紙，fans又多樣嘢要儲啦！

 

 

CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車優惠︰周六及日$50乘搭指定旅遊專線+贈送紀念封套與貼紙

 

玩．CHIIKAWA吉伊卡哇電車

 

　　有無Fans成功同CHIIKAWA及好友主題電車打卡？主題電車遊走港島不同地方外，銅鑼灣電車站都有主題佈置，好可愛！除此之外，觀塘都有吉伊卡哇同好友們打卡位，觀塘海濱道83號宏利大樓特設CHIIKAWA DAYS : Pop-Up活動，各位fans唔好錯過！

 

 

CHIIKAWA DAYS : Pop-Up@宏利大樓

日期：2025年7月7日起 

地點：觀塘海濱道83號宏利大樓 

 

買．Chiikawa香港限定鎖匙

 

　　Chiikawa香港限定鎖匙將於7月16日開賣，匙扣3個主題一共9個匙扣，當中包括維港、功夫、雞蛋仔為主題，網上見到，小八轉身pose好有李小龍招牌姿勢功架。

 

 

售賣點︰ 旺角上海街618號1樓102B&C舖（近朗豪坊）Restore

https://www.facebook.com/restorehkshop

 

買．飲茶系列公仔+麻雀套裝+限量木雕

 

　　粉絲儲定彈藥未？「CHIIKAWA DAYS」主辦單位將推岀一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。展覽現場設有持票人店與公眾店，發售展覽紀念品，其中持票人店於8月1日起開放予當日持票人士，並優先發售「飲茶」系列特別版吊飾公仔，售完即止。公眾店8月4日起開放予公眾，但須預約進場，預約方法等容後公佈。由於預計兩間店內將出現人潮擁擠情況，提醒大家須預先購票或網上預約，並按時到場及遵守秩序。

 

 

8 月CHIIKAWA DAYS大型特展︰飲茶系列公仔+麻雀套裝+限量木雕，次輪門票開賣詳情
　

 

 

 

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