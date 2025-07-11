積金易平台，不是讓你隨意轉基金！

強積金制度推出25年來，其中一個重大的里程碑，肯定非積金易平台(eMPF)莫屬。經過超過一年的過渡，現時已經有大約七成受託人名下的成員納入了積金易平台。

餘下來還有最大的幾個受託人，陸陸續續將於今年下半年納入（有關時間表見附表）。現時估算，到今年年底時，全港所有強積金受託人的成員都會納入積金易平台。

積金易平台的最大意義，是將所有強積金相關的行政程序，統一在一個平台中央處理，並且以非牟利模式營運，不但精簡了行政程序，更節省行政成本。

據積金局的估計，平台運作首兩年，預計行政費會降低36%，10年之內累計節省300億至400億，相等於行政費降低41%至55%。即現在每1元的行政費，將來只需要0.45元。這個節省的費用會直接以減費方式返還給計劃成員。

積金易平台不但精簡了強積金相關的行政程序，更節省行政成本。（積金易官網圖片）

以上是從經濟效益的角度分析，如果從宏觀的角度看，配合政府取消了強積金對沖的安排，強積金全自由行也將會變為現實（現時只是半自由行）。當然，這個相信還有一至兩年時間才可以落實。

另一邊廂，從個人的角度，我認為，最大好處就是讓計劃成員更易管理自己的強積金。某程度來說，港人再沒有藉口不去關心自己的強積金投資了！

有人形容，當積金易平台全面落實之後，我們真的是「一手」就可以掌控自己的強積金，因為我們只要在網上或手機下載積金易的應用程式，一眼就可以看到自己所有戶口的總累算權益（無論你有多少個個人帳戶）。這對於我們管理自己的強積金基金組合，以至部署或策劃退休，都更方便了。

從一個角度看，如果我們想轉換強積金受託人，也可以在網上或手機應用程式按幾個掣就完成。但要留意，暫時仍限於個人供款部分才可以轉，也受制於每年一次的規定。大家仍然要等到強積金全自由行實施之後，才可以轉走僱主供款的部分。

從另一個角度看，如果我們想轉換個別基金，也是在網上或手機應用程式按幾個掣就完成，實在太方便了。

不過，我有點擔心，就是這個方便，會否令計劃成員由一個極端走去另一個極端。即是由過去的不願意去轉，變成經常關注強積金價格的上落，甚至頻密地轉換基金，變相將基金當成股票一樣去炒！

我不知這是否杞人憂天，但近年很多強積金中介機構每個月都公布港人當月的強積金賺了多少或蝕了多少，又預計短線各主要市場的變化，這其實都是在鼓吹以一種短線心態去投資強積金。

我這樣說不是完全否定我們不用理會投資市場的短期變化，只不過，我是擔心大家只著重市況或強積金基金的短期變化，而忘記以一種長線角度，或多從基本因素的角度去部署自己的強積金投資。

大家要切記，積金易平台只是方便大家管理自己的強積金，至於整體的投資態度，是不應該改變呢！



