  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/07/2025

暑假檔電影速遞：《超人》寵物犬好拍檔、《愉快動物餅大電影》拯救同伴、《外星奇遇記》探索繽紛宇宙

#娛樂新聞 #超人 #外星奇遇記 #愉快動物餅大電影 #影視娛樂 #電影推介 #Pixar
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　就算天氣不似預期，陰晴不定，入戲院睇戲並不會受天氣影響。踏入暑假檔期，外語電影特別多，而且老少咸宜，經典主題作品《超人》，換上新演員、再加新角色，連寵物狗也變身成超人好拍檔。另外，還有不能吃的「愉快動物餅」角色走上大銀幕，《愉快動物餅大電影》對抗壞人救隊友；而《外星奇遇記》去宇宙大冒險，敢想敢做的勵志故事。

 

1.《超人》（Superman）

 

　　全新的《超人》電影，大衛科倫斯韋（David Corenswet）接替亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演超人，成為史上第10位「超人」。今次超人會面對原作漫畫中的死對頭「力士路化」Lex Luthor（尼古拉斯侯特 Nicholas Hoult 飾）。

 

 

　　今次電影內，超人會有5位好朋友協助，其中「超能力狗」Krypto是最大亮點，此角色是以導演愛犬為原形，他把愛犬掃描後做成3D版，導演聯想到自己的愛犬擁有超能力的時候，可以為他的生活帶來甚麼改變？之前已經推出優先場，極好口碑。

 

2.《愉快動物餅大電影》

 

　　零食愉快動物餅走上大銀幕，當中的動物卡通變身成為電影主角。故事講述一個人類與零食和平共處的「甜品王國」，偶像團體「愉快動物餅」，隊長獅兄被新成員小飛馬精彩的表演搶去風頭，獅兄卻因此心生嫉妒，擔心自己的明星地位被奪。後來，他們重回到甜品王國，卻遇上脾氣暴躁的棉花糖，棉花糖國王意圖消滅所有棉花糖以外的零食征服世界，小飛馬獨自對抗棉花糖大軍，卻不幸被捉走，獅兄必須克服對小飛馬的嫉妒，並帶領團隊對抗棉花糖國王，救回同伴。

 

 

　　電影分日語及粵語配音版本，粵語版由劉俊謙和衛詩雅分別飾演獅兄和小飛馬。MCL戲院知道有小朋友會害怕入戲院全黑環境，特別再推出《愉快動物餅大電影》開燈場，播映期間場戲院內會保持柔和燈光，小朋友容易適應現場環境，令一家大細可以安心坐戲院睇戲。

 

開燈親子場詳情：

日期：7月13日（日）

戲院：MCL 德福戲院

場次：1:00PM

放映版本：2D 粵語版

 

3.《外星奇遇記》（Elio）

 

　　由迪士尼與彼思（Pixar）聯合打造的原創動畫電影《外星奇遇記》（Elio），故事主角是想像力豐富的小男孩Elio，一直對宇宙充滿好奇，渴望與外星人接觸。某天，Elio跟航天科技員的媽媽通話，誤傳送到宇宙中一個名為Communiverse的星際聯盟會議現場。Elio因此被誤認為是地球的代表捉到上太空，並偽裝成地球大使，接受外星生物派出的一連串考驗。

 

 

　　在這場意想不到的太空冒險中，Elio學懂努力生存，逐漸發現自己真正的價值與成長。故事十分勵志，最適合成長中探索的小朋友。而且一貫迪士尼作風，動畫色彩豐富而且十分精細，觀眾猶如置身於宇宙中。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#娛樂新聞 #超人 #外星奇遇記 #愉快動物餅大電影 #影視娛樂 #電影推介 #Pixar
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 大幅提高巴西關稅「無肉食」，美國人要捱貴價漢堡包

11/07/2025 16:36

關稅戰

以敘結盟前，親訪敘利亞民情

11/07/2025 14:21

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk