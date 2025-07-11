超前部署定係超前炒車？

噚日香港風雲色變，早上連場大雨，斷斷續續幾次紅黃雨交替，雨都落得大，咁政府先後公布上下午校都停課，絕對係可以理解。但「天有不測之風雲」以外，「地有不測之決定」，政府竟然喺昨日下午，罕有提早超過一整天，預早公布連今日嘅所有中小學課堂都取消，令唔少市民摸不著頭腦。而呢個「超超前部署」嘅決定，隨住今早香港大部分地區雨都無滴嘅情況之下，就喺政圈急速發酵。

面對呢個500年一遇嘅情況，率先被發難嘅當然就係天文台嘅社交媒體，唔少家長因為小朋友無得返學而大量湧入留言洩憤。

民意幾乎一面倒，今次拍板停課嘅應對極端天氣督導委員會負責人、政務司司長陳國基亦急急腳公開解畫。佢中午喺社交專頁就提到，今次係「艱難的決定」，兩日前，即係7月9日，喺應對極端天氣督導委員會會議上，天文台詳細分析颱風「丹娜絲」預測走勢、相關雨帶以及其南側活躍西南季候風發展，並預計本港喺周四及周五可能會受到暴雨影響，「極端」情況下全日降雨量預計或超過390毫米。陳國基仲話：「390毫米全日降雨量是一個甚麼概念？就是香港有紀錄以來第五大的降雨量，或者是預計全年總雨量的大約六分之一。」

陳國基周三主持應對極端天氣督導委員會會議，聽取各部門的匯報。（政府新聞處圖片）

作出呢個公開解釋之後，或者部分中小學生係唔係都會係支持陳司長嘅決定，但就撥唔熄一眾爸爸媽媽嘅怒火，天文台繼續成為出氣袋。可能民意真係一面倒，專頁發文之後無耐，陳司長仲向全體議員發出WhatsApp信息：「今日我詳細解釋了決策過程，除了讓市民了解情況之外，也不想他們怪責天文台和教育局，決定是我做的！」展現咗一人做事一人當嘅氣魄。

有議員同Tina講，陳司長今次絕對係豪賭，只不過係賭輸咗，「今朝早唔好話去到黑雨級別，只係去到紅雨水平，其實市民都應該會狂讚司長超前部署係有眼光、為民解困，但可惜天氣真係不似預期，而掉番轉就係輸到貼地」。嗰個議員仲話，唔知天文台喺個委員會係點樣講解，但如果將最壞情況講出嚟，理論上作為技術官員，亦都會包底講一句最好嘅情況係點，而陳司長喺未處理過呢啲情況之下作決定，就肯定要承擔政治上嘅風險。

另有政圈人士就話，政務司司長歷年來都係特首跑馬仔遊戲嘅其中一隻馬仔，今次事件就肯定會喺陳司長身上蓋上一隻黑豬，超前部署不成，變為超前炒車，「全香港家長痛罵陳司長之際，總會有添馬艦中人感激陳司長，令到佢哋可以超前部署特首之位」。