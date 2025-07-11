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11/07/2025

1周部署｜李明德：下周留意呢啲經濟數據！穩定幣概念股、IP股可如何炒作？

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嘉賓：大聖資產管理基金經理　李明德

 

　　港股周五（11日）表現向好，而下周將有多個經濟數據，包括中國GDP數據，或影響政策日後的去向。不過關稅消息不斷，對大市會否有影響？板塊方面，李明德提到穩定幣概念股，他指如風險管理得好，短炒一波無妨，不過如何部署才穩陣？

 

 

影片網址：https://youtu.be/wNuxAvw5tzU?feature=shared

 

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