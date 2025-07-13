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13/07/2025

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升本周多家銀行加存息，建行亞洲3個月最高6.88厘

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　　近日港元匯價走弱，金管局多番入市承接港元沽盤，港元拆息亦有所回升，多家銀行上調港元定期存款利率，當中，信銀國際輕微加息5點子，12個月港元定存息加至2.15厘，3個月及6個月加至1.3厘及1.85厘，起存額為10萬至50萬元以下。

 

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升本周多家銀行加存息，建行亞洲3個月最高6.88厘

（資料圖片）

 

滙豐及星展6個月加至1.2厘

 

　　滙豐6個月定存息加至1.2厘，起存額1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。另外，星展銀行6個月存期加至1.2厘，起存額5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新／舊資金辦理；「豐盛理財新客戶定存優惠」網上定期存款專屬優惠，全新或晉升客戶透過網上理財或Apps以新資金100萬至1000萬元開立3個月定期，可額外享0.1厘年利率。

 

livi bank6個月存期加至1.6厘

 

　　數字銀行方面，富融銀行3個月存息加40點子，最新為1.4厘，6個月亦加至1.6厘。livi bank大手加息30點子，6個月存期加至1.6厘，3個月及4個月均加至1.41厘，12個月則加至1.8厘。

 

PAObank延續1個月16厘

 

　　新客優惠方面，PAObank在7月份延續16厘港元定存，這是1個月存款期中全城最高，優惠期延至7月31日。全新個人合資格客戶開立1個月港幣定期存款，存款首5萬港元，年利率有16厘。留意需在開戶時輸入推薦碼，成功開戶後3個工作天內，有關優惠會在APP的定期版面顯示，客戶須透過該指定推廣欄位開立定存，才有16厘。

 

建行亞洲3個月6.88厘

 

　　建行亞洲3個月港元定存年息高達6.88厘，適用於全新客戶推薦計劃，每次成功推薦，雙方客戶齊享一次3個月6.88厘特惠港元定期存款年利率，固定金額：貴賓理財客戶2萬元、智選理財／一般客戶1萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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