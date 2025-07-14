英皇國際集團(00163)早前公布全年業績，其核數師發出「不發表意見」聲明，指英皇共有約166億元的銀行借貸已逾期，或已違反貸款協議的若干條款，因此將有關銀行借貸分類為流動負債。儘管英皇著手落實計劃以持續緩解流動資金及改善財務狀況，但因無法取得必要的充足適當審計憑證，因此發出該聲明。

英皇2003年起涉獵當年冒起的幾瓣生意，包括賭場、地舖與高端零售，有助它20年前已建立成龐大的資產王國。近幾年香港經歷大轉變，自由行人數下降，加上移民潮，消費力大減，令舖價受壓，更有銀行call loan壓力，據悉早前一些名人都要沽貨（見連結）。從前的多方優勢，如今可謂全軍覆沒，有誰可以預計到？

今天英皇的情況，一年內要償還的債務達166億元，而現金儲備只有6億元，因為環境轉差而全年虧損48億元。英皇的財務似乎突然變得嚴峻，但其實出現虧損與現金流問題，並不是這兩年才發生，因為它虧損狀況已持續多年，還賺錢的年份要數到2019年。

英皇一年內要償還166億元債務，但現金儲備只有6億元。(Envato)

由2019年至今，英皇的盈利如下：

2019年 賺約33億元

2020年 蝕約35億元

2021年 蝕約9億元

2022年 蝕約7億元

2023年 蝕約22億元

2024年 蝕約20億元

2025年 蝕約48億元

自2020年至今，英皇總共蝕約141億元，可見英皇蝕錢的情況絕非一朝一夕。

再看公司保留現金：

2019年公司保留現金約36億元

2020年公司保留現金約29億元

2021年公司保留現金約27億元

2022年公司保留現金約12億元

2023年公司保留現金約23億元

2024年公司保留現金約15億元

2025年公司保留現金約6億元

2025年公司的保留現金特別少，只有約6億元。但無論是6億元，還是36億元，同樣不可能處理超過數十億元的流動負債。

看看債務分布：

2019年流動負債約43億元，非流動負債約201億元

2020年流動負債約56億元，非流動負債約203億元

2021年流動負債約84億元，非流動負債約187億元

2022年流動負債約38億元，非流動負債約171億元

2023年流動負債約87億元，非流動負債約124億元

2024年流動負債約67億元，非流動負債約120億元

2025年流動負債約166億元，非流動負債約0.8億元

流動負債代表一年內到期需要償還的債務，大家可以觀察到由2019年至2024年，每年都有數十億元債務到期，但這些年公司保留現金只有不到30億元，而生意又年年虧損，公司的現金流靠甚麼來維持呢？

答案在現金流量表中，每年有80億元上下的新增銀行借貸，這代表英皇一直在做「債冚債」的動作，靠新借進來的貸款去還到期的債務，一直滾下去。問題是2025年，流動負債突然大升至166億元，在經營環境頗差的時候，管理層要提出合理方案，令銀行願意提供一筆比歷年高兩三倍的借貸以維持現金流，這是關鍵。最近這份只是全年業績公告，不是詳細年報，未有提供現金流量表，投資者要密切留意。

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