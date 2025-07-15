  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下政政經經市場最熱點一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

15/07/2025

美麗：先天氣質，後天修養

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #逆齡 #老化 #青春 #健康 #運動
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　人活得久了，加上行走江湖數十年，或多或少修練到觀人術，絕對唔使日久才得見人心，只簡簡單單睇你外型、眼神、氣質，已知你係乜人。切勿以為set個潮頭、化個靚妝，周身名牌加香水，就可以將你由小人/渣人變君子淑女，無咁易㗎，因為，相由心生，氣質要長年培養㗎。

 

相由心點，動善出善相，動惡出惡相！

 

　　老友，若你都想深一層領略上述的理論，快快撲去買本利嘉敏教授(Kaman)嘔心瀝血新作《逆齡：生活日常》啦！

 

美麗的逆齡代表利嘉敏教授——先天氣質加後天修養。

  

　　逆齡，邊個唔想？由位高權重至皇帝總統超級富豪，到兩手空空普羅小人物街邊阿叔阿嬸，若能，怎不都想逆齡。但人是生理動物，無可能敵得過天然變化，身體一定慢慢老化。

 

老化是天然現象，但你想老得慢一點、優雅一點嗎？

 

　　不過不過，快慢原來可以調校㗎。

 

　　小弟認識的老友中，Kaman的老化程度，真是驚人的慢，慢到好似未發生過。

 

　　簡單，大家認識12、13年，我天天照鏡，都覺得自己一點一滴老化，包括頭髮變白又不停甩，皮膚變乾變皺，手腳日漸遲鈍，尤其行路，由阿叔feel漸變阿伯feel⋯⋯總之，就是全個身體皆在老化中。幸而，個心仍然「唔化」，精力也如是，呢方面，確有客觀事實支持。不過問題來了，身體老去而個心唔化，10年8年後會點呢？變成一個人瑞款的老頑童？

 

我的身體樣貌全部一日一日老化，但個心則完全「唔化」。

  

　　剛剛收到Kaman的新書，真是愛不釋卷，單睇目錄已吸引到爆炸，舉例：

 

　　（一）靠打Botox或透明質酸，對回復青春、對逆齡，有效嗎？

 

打Botox或開刀整容，不單不會令你逆齡，反之，分分鐘搞出慘劇。

  

　　（二）食藥、打針、切割，或許可以處理身體，但對重拾健康，有丁點用處嗎？你又可知健康對逆齡的重要性？

 

　　（三）網上健康資訊氾濫，真假難辨，大多數的是先靠嚇，再賣唔知有乜用的「健康食品」，在這種健康資訊及產品（都唔知乜嚟！）大混亂、大博懵年代，應如何保持頭腦清醒而不受騙，防範亂吞「垃圾」落肚得到反效果呢？

 

　　（四）不停做運動，是否就會健康，防止氣虛與腎虛？

 

運動對身體的影響，可以是正面，可以是負面，大家宜先了解清楚。

 　　 

　　（五）你可知骨質疏鬆與樣貌有密切關係？

 

　　（六）不停日日做weight training就能強化骨骼？

 

　　（七）NMN真的有效？食得愈多愈好？

 

市面上昂貴的NMN款式多不勝數，哪款真的有效？如何量度？你懂嗎？

 

　　（八）是否天天飲牛奶及豆漿就會健康？

 

牛奶與豆漿，適當地飲用，對健康有好處，但也要知自己體質合哪一款。

 

　　（九）連鎖集團藥房架上有千百種supplement，隻隻賣到天價，也作大到能飛天潛水，點分真假？如何選擇？猛吞Omega 3及益生菌就是好？

 

藥房最賺錢是五花八門沒有監管的「保健產品」，大多效用成疑，也沒保障。 

 

　　（十）細胞有無逆轉可能？這是否一個夢想？又或想吓都嘥氣？

 

　　講逆齡，若你搵XXX（自己填上整容怪個名）做代言人完全嘥鬼氣。但搵Kaman做代言人，你就無得唔服。睇完本書，未必可以立時幫你逆齡，但起碼可以唔使俾人點到你陀陀擰得個桔！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】政府擬收緊電話卡實名制，以打擊電騙，包括每人每間電訊商限登記3張卡等，你認為這些措施能否有效打擊電騙？► 立即投票

我要回應
更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #逆齡 #老化 #青春 #健康 #運動
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk