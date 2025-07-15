美麗：先天氣質，後天修養

人活得久了，加上行走江湖數十年，或多或少修練到觀人術，絕對唔使日久才得見人心，只簡簡單單睇你外型、眼神、氣質，已知你係乜人。切勿以為set個潮頭、化個靚妝，周身名牌加香水，就可以將你由小人/渣人變君子淑女，無咁易㗎，因為，相由心生，氣質要長年培養㗎。

相由心點，動善出善相，動惡出惡相！

老友，若你都想深一層領略上述的理論，快快撲去買本利嘉敏教授(Kaman)嘔心瀝血新作《逆齡：生活日常》啦！

美麗的逆齡代表利嘉敏教授——先天氣質加後天修養。

逆齡，邊個唔想？由位高權重至皇帝總統超級富豪，到兩手空空普羅小人物街邊阿叔阿嬸，若能，怎不都想逆齡。但人是生理動物，無可能敵得過天然變化，身體一定慢慢老化。

老化是天然現象，但你想老得慢一點、優雅一點嗎？

不過不過，快慢原來可以調校㗎。

小弟認識的老友中，Kaman的老化程度，真是驚人的慢，慢到好似未發生過。

簡單，大家認識12、13年，我天天照鏡，都覺得自己一點一滴老化，包括頭髮變白又不停甩，皮膚變乾變皺，手腳日漸遲鈍，尤其行路，由阿叔feel漸變阿伯feel⋯⋯總之，就是全個身體皆在老化中。幸而，個心仍然「唔化」，精力也如是，呢方面，確有客觀事實支持。不過問題來了，身體老去而個心唔化，10年8年後會點呢？變成一個人瑞款的老頑童？

我的身體樣貌全部一日一日老化，但個心則完全「唔化」。

剛剛收到Kaman的新書，真是愛不釋卷，單睇目錄已吸引到爆炸，舉例：

（一）靠打Botox或透明質酸，對回復青春、對逆齡，有效嗎？

打Botox或開刀整容，不單不會令你逆齡，反之，分分鐘搞出慘劇。

（二）食藥、打針、切割，或許可以處理身體，但對重拾健康，有丁點用處嗎？你又可知健康對逆齡的重要性？

（三）網上健康資訊氾濫，真假難辨，大多數的是先靠嚇，再賣唔知有乜用的「健康食品」，在這種健康資訊及產品（都唔知乜嚟！）大混亂、大博懵年代，應如何保持頭腦清醒而不受騙，防範亂吞「垃圾」落肚得到反效果呢？

（四）不停做運動，是否就會健康，防止氣虛與腎虛？

運動對身體的影響，可以是正面，可以是負面，大家宜先了解清楚。

（五）你可知骨質疏鬆與樣貌有密切關係？

（六）不停日日做weight training就能強化骨骼？

（七）NMN真的有效？食得愈多愈好？

市面上昂貴的NMN款式多不勝數，哪款真的有效？如何量度？你懂嗎？

（八）是否天天飲牛奶及豆漿就會健康？

牛奶與豆漿，適當地飲用，對健康有好處，但也要知自己體質合哪一款。

（九）連鎖集團藥房架上有千百種supplement，隻隻賣到天價，也作大到能飛天潛水，點分真假？如何選擇？猛吞Omega 3及益生菌就是好？

藥房最賺錢是五花八門沒有監管的「保健產品」，大多效用成疑，也沒保障。

（十）細胞有無逆轉可能？這是否一個夢想？又或想吓都嘥氣？

講逆齡，若你搵XXX（自己填上整容怪個名）做代言人完全嘥鬼氣。但搵Kaman做代言人，你就無得唔服。睇完本書，未必可以立時幫你逆齡，但起碼可以唔使俾人點到你陀陀擰得個桔！