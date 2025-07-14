最近全球金融圈發生了一件極不尋常的事，沒有媒體大肆報道，也沒有專家解釋，但足以撼動整個資本世界的秩序。此事為何？

就在過去兩周，科威特投資局(KIA)--一家管理資產超過1萬億美元、全球第5大主權基金--連續出手砸盤美國銀行(US.BAC)和友邦保險(01299)兩家全球金融巨頭，金額之大、操作之隱秘、時間之緊湊，讓整個市場感到前所未有的不安。

KIA在7月8日美東時間透過隔夜大宗交易的方式，一次賣出31億美元的美銀（華爾街六大行之一）股票，每股作價47.95美元。注意這價格比前一個交易日的收盤價還打了1.5%折扣，而這筆交易僅用一晚就完成，幾乎沒有任何市場預警，與此同時美國銀行股價應聲下跌超過2%（圖一）。

2008年次按危機爆發，華爾街奄奄一息，美林證券急需輸血，KIA果斷出手注資20億美元，成為少數白武士之一。隨後美林被美國銀行收購，這筆投資也變成了對美國銀行的長期持股，持有了整整17年。為甚麼是現在賣出？這時突然扔貨到底發生了甚麼事？

另一筆交易更是重磅，KIA透過一系列大宗交易，清倉了3.94億股友邦保險，交易金額高達268億元（圖二）。他們在2010年就已作為基石投資者參與了友邦IPO，當時買入價格僅為19.68元，而此次賣出價是每股68元，升了接近2.5倍，這是一筆妥妥的長期價值投資。

KIA兩個分別持有17年、15年的長期重倉，在兩周內連續全部清倉，這背後絕對不是巧合。

科威特投資局審視傳統資產的價值

從這次KIA撤出美國銀行與友邦保險來看，他們似乎正在重新審視傳統金融資產的投資價值。雖然官方未透露具體調倉方向，但注意到KIA近年來已明顯加大對新興技術、能源轉型、戰略資源的配置比例，包括參投半導體、氫能、電動車供應鏈等領域的私募基金。

阿布扎比的穆巴達拉投資公司陸續退出歐洲銀行業，同時加倉AI芯片公司Graphcore，太陽能產業鏈龍頭Suniva；沙特PIF公共投資基金在2024年底減持滙豐(00005)（圖三）、富通銀行的股份，同時重倉投資了美國氫能源基礎設施。

阿聯酋甚至成立了專門的數碼資產戰略基金，布局美元穩定幣Circle與全球支付網路。中東金主們集體在做一件事--「脫實向虛」，不再滿足於持有歐美金融系統債權，而是轉向有產業、技術、能源控制權的核心資產。他們砍掉保守投資者最信任的資產，而買入保守投資者最厭惡的「未來基建」，這背後是全球金融周期的深層變化：

一、傳統銀行盈利模式受遏，息差被「高利率+金融科技」擠壓；

二、地緣政治對金融系統的中立性構成挑戰，西方監管的不確定性增加；

三、新興領域如AI、能源、資源的資本回報率遠超傳統金融行業。

當連最古老、最穩健的那批「Old Money」都開始抽身離場，意味著一個時代真的結束了：銀行不再是他們信任的港灣，真正的大錢正悄悄轉向能定義未來的新戰場。另一邊「新金融力量」正悄然崛起，那就是數碼美元背後的基建公司，尤其是剛在美股上市的穩定幣巨頭Circle(US.CRCL)。

Circle作為USDC穩定幣的發行商，就是這場資本轉向的典型代表，在2025年6月IPO當日大升168%，市值暴漲至450億美元以上。截至7月初，Circle股價累計上漲近500%，成為美股最強勢的「新金融股」之一（圖四）。更誇張的是，這波押注Circle的不只是矽谷VC這類「新錢」，背後還有中東主權基金、對沖基金、甚至「老錢」中的代表人物。你可以理解為「Old money+New money」聯手出擊，一起下注美元數碼化的未來。

這才是最值得關注和思考的地方。Circle不是銀行，卻可能控制未來美元的支付路徑。而中東金主、科技資本已經悄悄在布局，在他們撤出美銀、友邦的同時，手卻已經伸向了這些金融基礎設施的「骨幹股權」。這，就是下一代金融秩序的雛形。

如果你是散戶，看到這你一定要打醒十二分精神，因為接下來要說的，是直接清晰的告訴你「你的對手盤是誰」。交易如果連自己的對手都不瞭解，那麼輸就是注定的結局了。

現在買銀行股，小心淪為接盤俠

我們繼續深挖美銀、友邦兩筆大宗交易，到底是誰敢在這個時點接下中東金主拋出的數十億美元籌碼？從公開資料和成交方式來看，美國銀行這筆31億美元的大宗交易很可能是被大型機構投資者、特別是ETF指數基金與量化基金被動接盤，因為這類基金的買入邏輯並不是看好公司未來，而是跟隨權重、追蹤指數，屬於典型的「系統性買盤」。比如說，如果標普500指數中的銀行板塊權重上升，那這些被動基金就必須按比例增持，無論價格高低、風險如何。換句話說，他們的買入不是基於對銀行基本面的判斷，而是程式化機械動作。

而在友邦的交易中更是如此，多家港股通基金、南向資金ETF、被動指數配置基金紛紛在成交記錄中現身。同樣地，他們買入是因為友邦在恆生指數中的權重較高，是不得不加大配置的選擇。

這就形成了一個非常弔詭的局面：

真正理解風險的大資金在默默撤退，不明真相的散戶在追升，機制限制下的ETF基金則被逼接盤。

表面上這是一場正常的換手交易，但如果你看得更深就會發現，這是一次有計劃的撤資行動，而那些真正有判斷力的資金正在離場，留下的卻是大量被動跟風的散戶與ETF在接盤。

金融股是「系統性失寵」

更深一層的擔憂在於主權基金的撤資可能不是區域性調整，而是「結構性信心動搖」的開始。在2023年到2024年間，已經有愈來愈多的外資在減持美國國債，中國、日本、比利時、盧森堡持倉都在下降，而如今連美股中的核心金融股都開始被減持。那美國金融體系的「信用錨」還剩下甚麼？

這可能會引發一連串連鎖反應：

1. 金融機構股價下跌，市值縮水，信用收縮；

2. 影響融資能力，貸款收緊，經濟擴張受限；

3. 監管進一步加壓，銀行風險偏好下降，市場活力減弱。

而這一切已經在上周兩筆交易中悄然開始了。

市場總以為主權基金是「最後的壓艙石」，是最不會出逃的錢，但當壓艙石都開始挪動，整個船身的平衡還安全嗎？這不是危言聳聽，留給普通人的逃生時間已經不多了。

接下來會講一個很多人不願面對的真相：為甚麼價值投資在今天的金融股上已經徹底失效了？

2022年加息開啟以來，美銀不僅股價持續低迷，更被巴菲特的伯克希爾（巴郡）悄然減持，但真正該擔心的不是股價，而是這類銀行股所代表的「價值投資信仰」正在被摧毀。過去他們是穩定現金流和周期安全邊際的象徵，而現在他們卻愈來愈像政策工具，負擔沉重、增長乏力的資本陷阱，這才是問題的核心。

金融股跌了多少不關鍵，而是他們「憑甚麼還能升」的故事已經開始講不通了。傳統的價值投資信仰是建立在幾個大前提之上的：盈利穩定、派息穩健、金融監管可預測、全球資本遵循「低估值高派息」的安全套利邏輯，但今天這些支撐的邏輯正在一項項崩塌，全球政策不再穩定，貨幣體系在重構，連主權基金都不願再為金融系統的信用背書。

過去你可以安心持有銀行、保險、地產龍頭，靠時間和派息獲得結構性複式利潤，而今天這些行業在估值上便宜，但在結構上正在被淘汰，這不是價值低估，這是認知錯配。你以為他們是暫時低潮，其實他們可能早就從核心資產變成了邊緣配置，更重要的是，這場撤資行動並不是被動響應市場情緒，而是主動性的資產遷徙，就連以穩健著稱的主權基金、養老基金、央行外匯儲備管理機構，現在也在調倉、再分配、再定價。

聽到這裏也許你心裏還殘留著焦慮與不安，但我要告訴你，情緒不會帶來答案，認知才會改變結局。我已經把整個資金遷徙的方向講清楚了，那些板塊我們要極力避開，至於哪些領域值得埋伏，你心裏應該有了初步判斷。像銀行、保險這類傳統金融權重股，現在不是估值低，而是「系統性失寵」；而像Circle這類金融科技基礎設施、能源轉型核心、關鍵資源與數碼貨幣橋樑資產，才是主權資金正在大舉下注的方向。

未來的結構性紅利，就藏在這些你沒研究過的資產裏。限於篇幅，明天（15日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）