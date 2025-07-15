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15/07/2025

台灣高科技產業恐斷鏈

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　中美貿易戰爆發以來，雙方陸續對涉及軍工的企業互相制裁。每當北京公布新一輪對美制裁名單時，看來是局外人的台灣，都會有綠營人士和傳媒出來批評對岸。不過，當這次制裁對象對準島內時，民進黨當局和綠營側翼竟然叫好，原來是因為情勢所迫，要挽救「管治」危機。

 

　　賴清德去年雖然因國民黨和民眾黨未能整合，僥倖贏得大選，但民進黨在立法院卻失去多數黨席位，處處受制。以賴清德不肯妥協的個性，最終不惜社會龐大代價，出手推動對國民黨24位立委的罷免案，並將在本月26日投票。然而，內外多重因素卻讓大罷免遇到逆風。首當其衝的是特朗普對台推出高達32%的「對等關稅」，並強迫新台幣上半年猛升超過10%，讓傳統和保險等產業承受巨大打擊，民間質疑政府面對美國老大哥就腳軟，除了跪以外束手無策。跟著賴清德發表所謂「團結十講」，雖然他想借此製造本省和外省籍台灣人的仇恨，挑起藍綠政黨對立，目的是團結綠營支持者，但卻引起輿論反感，反而激出要教訓民進黨的選民。從近期多間傳媒的民調顯示，反對大罷免的受訪者多於贊成，高喊多月的「大罷免大成功」口號，在網路上已變為琅琅上口的「大罷免大失敗」。

 

　　賴清德當局只好採取以拖待變的手法止血，希望美方在26日投票後才宣布新一輪稅率，避免打擊綠營支持者的投票率。

 

大陸商務部將八間台灣軍工企業列入「出口管制管控名單」，禁止出口軍民兩用物項。

 

　　不過，一波未平一波又起，大陸商務部上周宣布，將台灣的漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院等八家公司，列入「出口管制管控名單」，意味這八家公司將被禁止獲得大陸出口的「軍民兩用物項」。依照近期慣例，綠營必是大罵一輪，但綠媒和側翼的發言，卻說成北京幫了台灣軍方大忙，企圖粉飾太平。

 

　　持這派論點的，是指台灣軍方一直希望武器和相關用品擺脫所謂「紅色供應鏈」，北京的制裁措施，等於幫島內先過濾掉部分供應商借由洗產地方式，將大陸製造的零件賣給島內軍工企業，替民進黨當局省下不少審查手續。

 

　　不過，眼尖的軍事專家和學者卻警告，北京管控的真正目的不在軍事零件，而是稀土，影響所及恐不只幾間軍工企業，而是全台的高科技民間公司。

 

　　持反對意見的傳媒認為，島內的軍工企業不會蠢到直接向大陸購買稀土，所以根本沒有影響。但從大陸在中美貿易戰中，限制對美出口稀土的做法來看，情況並非這樣。中方的出口審查是要求購買稀土企業，提供稀土用來製造的產品清單、出售對象，以及最致命的最終使用者。

 

　　台方軍工企業雖然名義上不會向對岸購稀土，但相關零件製造商和原料供應商就難講了。尤其是大陸方面如落實管控，台灣所有購買稀土的民間企業，都必定要提供從上游到下游所有交易對象清單。商務部自5月以來，實施打擊戰略礦產走私行動，杜絕鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土落入境外敵對勢力手中，台資企業恐難以獲得優待。

 

大陸一旦對台實施稀土禁運，將對島內高科技產業造成嚴重打擊。

 

　　自從大陸方面在中美貿易戰打出稀土牌後，不只美國軍工業受到影響，多間知名汽車廠都因此被迫停工，導致特朗普政府在關稅戰不得不作出讓步。2024年大陸稀土產量約佔全球的70%，精煉與加工領域的市佔率更是高達90%，意味著大陸在稀土的開採、加工和供應方面擁有絕對優勢，台灣要繞過對岸另覓貨源，短期內不可能實現。

 

　　根據統計，台灣稀土需求量非常驚人，在全球排名前五名之內。主要因為台灣在半導體、電子產品和新能源產業的發展，對稀土的需求日益增加。例如釤(Sm)，除了用在飛彈引導零件，更是永磁材料，即電動車馬達必須用到的材料；其他如鎵(Ga)，更用在半導體、發光二極體、太陽能電池、LED、雷達系統。

 

　　一旦這些關鍵原料遭到禁運，島內高科技產業將出現斷鏈危機，民進黨當局就算贏了大罷免，也很難應對後面稀土海嘯對經濟的打擊。

 

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