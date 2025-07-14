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肥碌大食遊
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14/07/2025

Hugo’s永遠是Hugo’s

#吃喝玩樂 #尖沙咀 #凱悅酒店 #美食 #美食情報
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　八十年代開始，我肥碌任職香港電台「一腳踢」崗位，台前開咪，幕前亮相，還有幕後製作，全部攬曬上身一腳踢。

 

　　其中最複雜是搞大Show，次次為保收視率及肯定現場爆過滿堂紅，當然必須鎖定叫座有保證的巨星。做得巨星，個個有一定的排場，一定的派頭，一定的架子。

 

　　你想游說佢哋演出，香港電台冇錢，咁就動之以吸引性的製作條件。先由其經理人作中介，收下表演大綱，交給巨星過目。若有興趣合作，就約出來見面傾細節。去邊傾？難道去茶記？當然要有返咁上下卡士的餐廳。

 

　　八十年代譚詠麟紅爆玻璃，傾，就去山光道馬會扒房Derby；葉蒨文就要求去半島酒店。其中也有要求去文華酒店或麗晶酒店，總之就指定是五星級。

 

上世紀八十年代，你想約佢地見面傾合作，一定要到國際五星級酒店

 

　　記憶所及，小弟游說星級人馬傾合作，命中率最高的，是去Hyatt  Regency Hotel的扒房Hugo’s。這裏提供傳統歐陸菜式，由出品到服務到氣氛，全皆最頂級，處身那裏，人與人之間電波特別易接通，談合作，極易水到渠成，即席握手。

 

　　每間經典餐廳都有令人難忘的出品及特色。Hugo’s數十年如一日，擁有永遠轟立在大門口的鐵甲威龍古代武士。

 

到Hugo’s談合作，幾乎次次成，這是其招牌，門口的鐵甲衞士

 

　　食物方面，此處最吸引是血淋淋，永遠生熟程度燒得恰到的Juicy Beef，真真冇得頂。

 

　　人有人緣食有食緣，自從不用為工作出入五星酒店後，自然，我就回復去返自己能負擔又應去的餐廳。就這樣，廿多年來也再沒踏足過Hugo’s。

 

　　這段時間，不知不覺家中的「肥女B」與「排骨B」相繼大學畢業投入社會工作，開始有一定經濟能力，遇到特別喜慶，就可豪一下了。

 

　　上月女兒升職，笑笑口：「肥爸，我請全家去Hugo’s慶祝。」

 

　　當然好。一個天朗氣清週末中午，一行六人再闖Hugo’s。咦，乜好似時光停頓廿五年咁嘅呢？門庭、裝修、氣氛⋯⋯連門口鐵甲侍衛也一切如四十年前，感覺好過癮。

 

處身Hugo’s ，就似在歐周品味餐廳，客路斯文

 

 

想要私癮，可訂只此一間的貴賓廳

 

　　點咗紅白酒任飲的自助頭盤及甜品套餐，主菜另有肉類及海鮮選擇。

 

周末Brunch 自助頭盤，有魚子醬，各款海鮮及生蠔

 

　　小弟乃蠔皇，既有即開生蠔，當然放盡，再輔以魚子醬及煙三文魚。飽飽後廚師推來燒牛肉銀車問：「曾先生要幾成熟？」

 

即開法國生蠔任食唔嬲，我不客氣，即來一打

 

　　「三成，要見血！」小弟扮晒大豪客。

 

這裏的三成熟燒牛肉，血淋淋，美味至極

 

　　呢餐，食足三小時，每位剛剛一千過外，絕對超值，因一切幾近完美。



甜品花款甚多，我獨愛出爐疏乎

 

　　臨走與經理Leo來張合照，感謝佢團隊的殷勤服務。剛剛記起三位死黨八月生日，好，又豪一次，預Book貴賓房再來次至高無上的享受。

 


Hugos整體評分接近一百，當然包括服務。離開前，邀請負責人Leo Au 來張合照

 

Hugo’s

地址：尖沙咀河內道18號凱悅酒店

電話：3721 7733

 

 

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