F4於12年後再度合體 五月天花2年時間撮合 粉絲慨嘆「杉菜」徐熙媛已不在

台灣男子樂隊五月天近日在台北大巨蛋，舉行《回到那一天》25周年巡迴演唱會，日前帶給樂迷超級驚喜，邀請到已多年沒有合體的台灣天團F4一同站台演出，帶給樂迷無限回憶。眾人在台上合唱當年紅極一時的台灣偶像劇《流星花園》主題曲《流星雨》，勾起現場觀眾和各地歌迷的無限回憶，可惜亦同時令大家想起飾演女主角的徐熙媛（大S）已不在，大感無限唏噓。

近年已經多次傳出F4會再度合體同台演出的傳聞，F4最後一次同台演出，已在2013年內地春晚，之後他們曾表示想再舉辦演唱會，卻一直落空。直至近日五月天在台北大巨蛋舉行演唱會時，終於成真！F4四名成員言承旭、周渝民、朱孝天和吳建豪襯到絕出場，掀起演唱會高潮，他們跟五月天一起合唱台灣偶像劇《流星花園》的《流星雨》。

五月天主音阿信表示，他們足足花了兩年時間、排除萬難才能撮合這件美事，讓大家一同見證這個時刻。F4每位成員逐一在台上講出感受，言承旭先發言：「好像在造夢一樣，很厲害可以把四個人聚在台上，我覺得是這輩子，好像也不敢想像的東西。」周渝民在旁還取笑他是否想哭，之後周渝民表示很感動，能站上五月天的舞台上演出，因為自己一直是「五迷」。

朱孝天笑言終於鬆一口氣：「這陣子一直在裝傻，誰問我我都跟他們說我不知道，我跟他們不熟，終於過了今天可以不用裝傻。」最後吳建豪感謝大家一起見證這一幕。

F4於2001年憑著主演的台灣偶像劇《流星花園》，紅遍全亞洲，成為一陣F4旋風，令亞洲地區不少少女瘋狂著迷。這套劇亦成為超級經典作品，所有演員都深受大眾歡迎。遺憾的是，飾演這劇女主角「杉菜」的徐熙媛（大S）於年初在日本患病離世，不少觀眾感到唏噓，表示「杉菜」已經不在了，不少人還覺得如果這次演出來得早一點，便可以「齊人」了。

四人同台，少不免有比較，48歲的言承旭是外表改變最少的一個，從身型到外貌都跟以前差不多，被讚凍齡有術。模特兒出身的言承旭，圈中出名很自律，長年堅持做運動，深蹲、游泳、打籃球等。而且飲食清淡，少喝酒，拍戲時候會每天只吃烚菜，難怪能保持fit爆身型。