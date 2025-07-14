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14/07/2025

出口 | FOCUS | 關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高

#貿易順差 #航運 #越南 #泰國 #印尼 #東盟 #勞動密集型產業
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　　侵侵關稅戰了個寂寞？美國核心CPI會否「連續第5個月」低於預期，答案將於周二（15日）揭盅之前，海關總署周一（14日）公布的6月貿易順差錄歷史次高，出口增速亦錄3月以來首次回升，盡顯中國產業鏈愈打愈強的韌性。

 

海運價回升，或預示補庫存

 

　　3月12.4%、4月8.1%、5月4.8%，因「解放日」連續兩個月減速的中國出口，6月重獲動力，美元計按年增5.8%（預期：5%）；貿易順差擴大至1147.7億美元，錄僅次於1月的的歷史次高。其中，對美國出口按年跌幅從4月、5月的21%、35%，收窄至16%。

 

出口 | FOCUS | 關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高

 

　　值得一提的是，中美5月12日達成休兵90天共識後，搶出口效應一度推升發往美西的集裝箱海運價至5606美元（每40英尺貨櫃）的歷史紀錄。此後海運價連續4周暴跌，至7月4日錄2089美元，惟最新一周止跌回升至2194美元，或預示美國零售商利用關稅暫緩期屆滿前的窗口期，再次發力補庫存。

 

對越、泰、印尼出口齊井噴

 

　　相比中國對美國出口縮水，更吸睛的，則是中國對越南、泰國、印尼3個東盟國家的出口井噴，上半年分別錄約931億、506億、406億美元，按年升20%、22%、15%，合計相當於中國對美出口的85%。

 

出口 | FOCUS | 關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高

 

　　出口何物？以越南為例，上半年廣西至越南中歐班列累計發送出口貨物18870個標準箱，其中汽車配件2528標箱，按年增100%。泰國、印尼則從中國進口大量機械、電子產品、電氣設備、汽車零件等。

 

倒逼勞動密集型產業反內捲

 

　　央視旗下「玉淵譚天」就指，儘管美國仍是全球貿易的重要參與者，但其影響力正在逐漸減弱；新的國際貿易格局正在逐漸形成；從某些層面來說，國際貿易體系已逐步適應並超越美國政策的影響。

 

　　不過，上半年中國機電產品出口增9.5%之餘，勞動密集型產品仍是拖累，其中，鞋靴、手機、箱包出口分別跌7.2%、8.5%、11.2%，消費品出口下滑部分反映相對成熟生產線轉移，以及「小額豁免」政策終止的衝擊。

 

　　面對出口動能向優向新和低端轉移并存的現實，無序競爭的陰影仍揮之不去，《人民日報》頭版同日發表文章，直指中國汽車銷量創新高得益於破除「內捲式」競爭，化解相關產業結構性矛盾的政策已箭在弦上。

撰文:金子安

 

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