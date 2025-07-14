袁潔儀自爆三度流產經歷，膀胱撕裂導致終身不孕，曾想讓丈夫「搵二奶」

無線最近正在播映的《執法者們》，袁潔儀在劇中飾演宣萱的好姊妹。19歲參加《亞洲小姐競選》後入行的她，戀情不多，與莫家堯分手後，他在內地登台時認識做武警的丈夫。她最近接受鍾慧冰主持的YouTube頻道節目訪問內，自爆曾流產三次，心灰意冷曾打算自我犧牲，讓丈夫「搵二奶」。

1989年，袁潔儀參選亞姐後入行，被電視台捧成花旦，當時她跟同公司的小生莫家堯拍拖長達7年，可惜男方撻著她一位藝人好友，忍受一年後，袁潔儀主動提出分手。2001年，她到內地登台時認識了現時的丈夫。

袁潔儀在節目內，自爆因為跟丈夫是姊弟戀，最初並沒有結婚打算，直至未婚懷孕，丈夫堅持要生小孩組織家庭，二人於是排期註冊，可惜後來做產檢發現胎中嬰兒沒有心跳，無奈打掉BB，但丈夫仍然跟她結婚。二人婚後努力「造人」，不久後袁潔儀再度懷孕，可惜一個月後，第二胎的胎兒發現跟第一胎情況一樣。直至懷有第三胎，她積極地打算留在內地專心養胎，可是三個月後產檢，竟驗出胎兒出世後很大機會患有唐氏綜合症，二人商量之後決定放棄，袁潔儀便安排做人工流產手術。

袁潔儀憶述當時最遺憾的是做流產手術期間，忍痛多個小時後開始感覺穿羊水，她心想是否要像生產時一樣，大力推把體內的東西排出後，當真的有這感覺時，她大概知道胎兒已排出，自己默默心想「小朋友，我哋有緣再見」。不料，這次用力過度並不停出血未止，檢查後發現膀胱撕裂要立即做手術，自此事後她不能再懷孕。回憶起這段往事，她仍然感到心痛。

事後，袁潔儀發現因為當時太用力破壞了體內基能，子宮也受損破裂，引致終身不孕的壞消息。她複述當時丈夫鼓勵可以嘗試調理身體，但她心灰意冷甚至曾想提議丈夫「搵二奶」，但最終沒說出口。他們之後嘗試其他方法，丈夫曾計劃找人做代孕，但因費用高昂而打消念頭。

袁潔儀1989年入行，受亞視力捧，主持《今日睇真D》及兒童節目，而且還有拍攝劇集《藍月亮》、《我來自潮州》等。2000年加入無線，不時飾演慘情角色，演技被受讚賞。