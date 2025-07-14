銅鑼灣3米高巨型Snoopy， 75周年期間限定店︰肩膀公仔／襟章／T恤／盲盒逾300款精品及甜點

Snoopy 粉絲注意，《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》亞洲首站來到香港了！即日起，fans除可於銅鑼灣時代廣場與3米高的巨型Snoopy及大型藝術裝置打卡，必到主題期間限定店掃貨。Popup store勁多75周年主題精品，fans值得留意香港首賣的藝術家聯乘周邊產品，香港站專屬設計的Snoopy 75周年限定商品系列，還可以購買一系列主題甜品開心share！

為慶祝《花生漫畫》誕生75年，《花生漫畫》聯乘多名藝術家及設計師，帶來《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》企劃，更以香港為亞洲首站。即日至9 月3日，銅鑼灣時代廣場設有巨型 Snoopy打卡位，由本地藝術家王信明Kenny Wong、潮流玩具設計師及雕塑家Benson Wong、潮流選物店主理人 Sky Chen和玩具設計師及漫畫家BAAK創作Snoopy造型大型藝術裝置，大家可於露天廣場打卡。

藝術家王信明 Kenny Wong把其原創的國王SamSam元素融入在Snoopy身上，為Snoopy戴上慶祝75周年的皇冠及紅色煲呔，十分搶眼！

潮流玩具設計師及雕塑家Benson Wong為企劃創作了手工雕塑作品，作品加入了《花生漫畫》主角 Charlie Brown。

小鬼造型 Snoopy由玩具設計師BAAK打造，小鬼 Snoopy手中正捧著巨型紅心好可愛。

潮流選物店主理人Sky Chen所設計的Snoopy戴上圍巾及穿上溜冰鞋。

2025年8月1日至9月3日期間，只要免費登記成為TeamTimes會員，並下載時代廣場手機應用程式，即可憑指定電子換領券免費換領精美Snoopy生日紋身貼紙乙張！

Peanuts 75th Anniversary期間限定店

粉絲必到位於地庫一樓的Peanuts 75th Anniversary期間限定店，Popup store以馬路主題設計，有超過300款商品勁吸引！當中包括香港首賣的藝術家聯乘周邊產品、香港站專屬設計的Snoopy 75周年限定商品系列，聯乘盲盒和限量版收藏公仔，還有一系列T恤、日本直送文具、毛公仔及家品。同場亦設有主題甜品區，帶來多款造型可愛的主題甜品！

Snoopy 75周年 x香港站專屬商品系列

《花生漫畫》中的Snoopy、Woodstock、 Olaf等角色以糖果色系為主調的「75周年快樂」慶典造型亮相，好可愛，而且價格親民。

Snoopy 75 週年綉花章（共四款）HK$30

Snoopy 75 週年肩膀公仔HK$200

75 週年Woodstock PU 匙扣HK$65

75周年系列

75周年系列有不同精品，如紀念性襟章及毛公仔，實用亦有T恤、匙扣、購物袋、毛巾及手表等等， Fans準備好彈藥未？

金屬收藏襟章HK$55/1個

自由配搭75周年繡花T恤HK$250（可選一Snoopy 75 週年綉花章）

75 週年公仔吊飾各HK$75

SNOOPY字母匙扣各HK$65

75周年紀念手表 各$199

75周年紀念索袋 $45

香港首賣 - 藝術家聯乘周邊

聯乘盲盒HK$79/1個

聯乘襟章HK$55/1個

聯乘餐碟及水杯

聯乘T恤HK$280

其他好物推介

可摺疊購物袋HK$180

手工奶涷 $35

馬卡龍HK$25

Olaf 公仔及欖枕 各$188

《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》@ Times Square

日期︰2025年7月14日至9月3日

時間︰上午10時至晚上10時（首日將於晚上7時正開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場

“Art for All” Peanuts 75th Anniversary 期間限定店

日期︰2025年7月14日至9月3日

時間︰上午11時30分至晚上9時（首日將於晚上7時正開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場地庫一樓