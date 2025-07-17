蔡瀾快樂成功相格︰鼻頭耳珠有肉、印堂開闊、眼神帶笑及唇型靚

蔡瀾瀟灑痛快地在人間走了一回，刷新了最受人艷羨的標準。

朋輩吹水，都羨慕他一生與美食美女有不解緣、晚年又有八個人服侍，真是理想生活的人版——有錢就使，有福就享，有美就賞，比許多富甲一方的人都逍遙、快活、成功、無侮。

這位快樂教主本身曾是一度亮麗的風景線，當年的才子才女，風花雪月，盡得風流（不是指情色的風流，而是風騷而有流風餘韻）， 人間煙火中，才情盡顯。黃霑笑聲與粗口齊氣，豪氣干雲；倪匡則吞雲吐霧，老是在笑；林燕妮儀態萬千，明媚優雅地坐著；蔡瀾在滾滾紅塵中尋他的活色生香。他寫美食如寫美人，字字含情。

我和蔡瀾有一面之緣，他很好人，也很好玩。

當時我替一款名茶策劃記者招待會，經朋友邀請，他來即席揮毫。他這人非常爽朗，席上我安排了一些有趣的遊戲，他玩得很開心，肉緊起上來就和我共坐一張椅，奮勇參與，大家笑作一團。

這麼可愛的「成功人士」有甚麼相學優勢呢？

一. 鼻頭有肉：誠懇熱情，樂於助人，他那次來記招助陣，分文不收，還幫手攪氣氛，這與我邀請過的其他名人大相逕庭，有些嘉賓真是鐵板一塊，答應出席十五分鐘，多一秒都不逗留，記者多問一條問題都不答。而且也看情緒，心情唔靚就面黑黑。蔡瀾則百分百投入，玩得興高采烈。

二. 耳珠有肉：這種相表示

a. 富人情味，有時延伸成多情。



b. 多點子，他是電影人、節目主持人、美食家、企業家、作家，名符其實是跨界奇才，無論拍電影或做生意，都非常多「橋」，與別不同。

三. 眉心開闊：鼻頭、耳珠有肉，加上印堂寬廣，為人其親和力，胸襟廣闊，營商長袖善舞，人際關係極佳。

四. 眼神帶笑：以上三點，再加會笑的眼睛，就是無敵的桃花組合。據說他一生有無數女朋友，有人就此題目問他，他答：



「我幾十個有吧，一年一個不過份吧，那61個總是有的，最少吧！」

五. 唇型優美：線條清晰、唇型分明，表示有急才，說話有藝術、飲食有品味，所以能盡嘗人間美食、盡賞人間秀色。蔡瀾的下唇稍薄和稍窄，驟看似有個尖端，因此嘴也較「尖」，對很多東西都有要求，例如飲食、美學等，下唇很闊的人事物的尺度也闊，比較無所謂。但蔡瀾這種唇型則有特定的標準，否則寧可不吃、不要。不過他面部線條圓潤，就是東西不達標，也只會笑而不語，不會「發爛渣」。

六. 眼睛幼：善於觀察，洞悉人情。這能為他的寫作提供大量素材，所以他隨手拈來，盡皆精采。

這位「多才多藝、多「橋」多情的歡樂達人走了，他拂一拂袖，只留下具穿透力的智慧：

「人生的意義到底是甚麼呢？吃得好一點、睡得好一點，多玩玩，不羨慕別人，不聽管束，多儲人生經驗，死而無憾。」