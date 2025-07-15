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15/07/2025

林子祥與葉蒨文10月紅館舉行巡迴演唱會｜22年失足跌落台底聽覺受損仍不影響演出

#娛樂新聞 #葉蒨文 #影視娛樂 #白頭到老 #林子祥 #演唱會
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Text: wong lin lin rachel

　　香港兩位殿堂級歌手林子祥與葉蒨文，即將於10月以「夫妻檔」形式在香港紅磡體育館舉行一連5場演唱會。今次演唱會主題名為「白頭到老」，除了讓歌迷再一次見證他們無堅不摧的愛情之外，亦希望同樣跟自己走過高山低谷的歌迷們，可以跟另一半的愛情走到永遠，別具意義。

 

 

　　兩位香港樂壇殿堂級歌手林子祥與葉蒨文，近年不時有演出，二人曾一起出席多個內地節目，寶刀未老盡展實力，成為一眾後輩歌手們的學習對象。今次他們將會雙劍合壁開演唱會，日期為10月9日至13日，於香港紅磡體育館舉行一連五場《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》。

 

 

　　二人自從於1998年一同舉行過演唱會，相隔27年後再度合體演出，而且演唱會名字更甚有意思，名為「白頭到老」演唱會。他們為了回饋歌迷多年來的厚愛，由青春到白頭、經歷高山低谷與人生美好的時光，他們覺得跟歌迷可以一起到老、一起變得更好。

 

 

　　葉蒨文表示這個演唱會主題是由林子祥發起，她說：「有一個朋友覺得我們兩個應該要有一個口號能完全代表我們。於是第二天早上醒來，阿Lam（林子祥）過來碰我的肩膀，說起床就想到了。第一，現在都沒有多少人以「一對」的形式上台唱歌，而且我們兩個頭髮已白，所以這個很貼切。」葉蒨文同時覺得，不少歌迷也同樣跟著他們一起長大，但沒想到有一些年紀小小的觀眾也聽著他們的歌。

 

 

　　現年77歲的林子祥，2003年在汪明荃的演唱會上擔任嘉賓，不慎跌落8呎的升降台底傷及右耳，康復後右耳的聽力永久受損，而且長期受耳鳴困擾。林子祥曾接受訪問時表示，意外前，現場表演時一直不需要靠用耳機輔助聽現場音樂，單靠經驗足以能準確入歌而且不會走音。現時，林子祥表演時雖然要用上耳機，但表現水準不減當年。 

 

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